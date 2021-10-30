Hükümetten dar gelirliye destek hazırlığı

Emekli maaşından asgari ücrete, EYT’lilere ara formül arayışından çiftçinin girdi fiyatlarına desteğe kadar bir dizi iyileştirme çalışmasının hazırlanması için ilgili bakanlıklara talimat verildiği belirtildi. Çalışmalar önce Kabine’ye sunulacak, bütçe planlarına uygun olması durumunda hayata geçirilmesi için gerekli adımlar atılacak.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre , hükümette, bir süreden beri kamuoyundan gelen talep ve istekler dikkate alınarak, dar gelirli ve dezavantajlı gruplar konusunda, ilgili bakanlıklara çalışma yapması talimatı verildiği öğrenildi.

Emekli maaşından asgari ücrete, EYT’lilere ara formül arayışından çiftçinin desteklenmesine kadar 5 kritik çalışma masaya getiriliyor. Sonuç, yeni yılda görülecek.

Edinilen bilgiye göre, ekonomideki sıkıntılar nedeniyle sorun yaşayanlarla ilgili olarak, gelen talepler değerlendirilmeye başlandı. Bu konular ilgili bakanlıklara zimmetlendi. Bütün bunlarla ilgili ortaya çıkacak maliyet hesapları, gerçekleştirilmesiyle ilgili kararı etkileyecek. Çalışmalar önce Kabine’ye sunulacak. Bütçeye uygun olursa hayata geçirilmesi için talimat verilecek.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar

İlk ön çalışmanın, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda Çalışma Bakanlığı’nda başlayacağı öne sürüldü. Çalışmanın ‘ara formül’ niteliğinde olduğu ve sadece mağduriyeti belli oranda gidereceği belirtildi. Buna göre, bir kereye mahsus olmak üzere, sigorta prim gün sayısını doldurup, emekli olmak için gerekli yaş süresini bekleyenler için, bir düzenleme tartışılıyor.

Bekleme süresini 2-3 yıl düşürmeyi amaçlayan plana göre, prim gün sayısını tamamlayanlar veya şu anda emekli olmak için 56 yaşını bekleyenlere 2-3 yıllık bir avantaj sağlanacak. Çalışmayla ilgili olarak maliyet analizi yapılacağı, kaç kişinin yararlanacağı ve sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler hazırlanacağı ifade ediliyor.

3600 ek gösterge

Kamu çalışanlarının büyük bölümünün beklediği 3600 ek göstergenin de bu kapsamda ele alınabileceği belirtiliyor.