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Hükümetten CHP'ye yanıt: KHK’ları Anayasa Mahkemesi’ne götüremezler

"Meclis’te bunlar kanunlaşırken düzeltilebilir ya da tamamen bazı maddeleri kaldırılabilir"

14 Eylül 2016 12:58

Başbakan Yardımcısı Veysi KaynakCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "KHK’ların iptali için Anayasa Mahkemesi’ne gideceğiz” açıklamasına “KHK’lara AYM yolu kapalı” diye yanıt verdi.

Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan'a konuşan Kaynak, “Anayasa Mahkemesi’nin bakacağı işler anayasamızda belli. Kanunları götürebilirler ve Meclis İçtüzüğü’nü götürebilirler. Bir de Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı var. O da kanun iptalinde değil. Dolayısıyla KHK’ları Anayasa Mahkemesi’ne götüremezler" ifadelerini kullandı.

"Anayasa bu yolu kapatmış. Bununla ilgili Anayasa Mahkemesi’nin aldığı örnek bir karar da var" diyen Kaynak, şunları söyledi:

"Ama bizim şöyle bir yaklaşımımız var: Zaten KHK’ları Meclis’e sunduk. Meclis’te bunlar kanunlaşırken düzeltilebilir ya da tamamen bazı maddeleri kaldırılabilir. Meclis iradesi esastır. Düzeltilecekler varsa bunun yolu o zaman açılır. Bir kısım KHK’larla yaptığımız işler başlayıp biten işlerdi. Hükmü o gün uygulanan ve biten KHK’lardı. Başbakan ile bir araya geleceklerini söylemiş. Aslında yüz yüze gelseler bunlar hangi amaçla yapılıyor tekrar konuşulur.”

 

"HDP, Öcalan'ın mesajını iyi okuyamadı"

 

Kaynak, Öcalan’ın, kardeşi aracılığıyla gönderdiği mesajın hükümet tarafından nasıl okunduğuna ve “yeniden çözüm süreci” konusundaki tartışmalara illişkin olarak şunları söyledi:

“Öcalan’ınki çok kısa bir mesaj. Mesajını HDP’nin iyi okuyamadığını görüyorum. ‘Devlet iki görevli göndersin. Muhatap devlet olsun. Ve biz bu işi 6-8 ayda çözelim’ diyor. HDP bunu ‘yeniden çözüm masası kurulsun, siyasi aktörler HDP tarafından belirlensin, İmralı heyeti yeniden gitmeye başlasın’ gibi alıyor. Öcalan’ın mesajının doğru algılandığını zannetmiyorum. Kendilerini değil devleti muhatap almak istiyor Öcalan. Öcalan, ‘Devletle görüşeyim’ istiyor. Devlet her zaman görüşmelerini yapabilir. Zaten yapıyor. ‘6 ayda çözeriz’ lafını ise kendi liderliğini pekiştirmek için söylüyor. Kendisinin muhatap alınması demek, Kürt siyasetinde kendi liderliğini pekiştirmesi demektir. Geçmişte çözüm sürecindeki görüşmelerinde mesajlarını hatırlayın. Devlete bir çok şey dayatan bir bakıştı.” 

 

"Çözüm masası yok"

 

Hükümetimiz kararını çoktan verdi. Bizim bu süreçte muhatabımız millet. Biz bir yandan bölgede çok başarılı terörle mücadele operasyonu yaparken Çukurca örneğinde olduğu gibi, bir yandan da kalkınma hamlesi. 73 milyar gibi büyük bir rakam ve büyük kısmı 3 yılda bitecek. Yeniden çözüm masası kurmak hükümetin gündeminde kesinlikle yok. Çözüm masasıyla prim yapan parti sonrahendek siyasetine dönmüştü. Aynı hataya bir daha düşülmez.”

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