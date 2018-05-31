Hükümetten CHP'nin AYM itirazına ilk yorum

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi'nin bugün karara bağlayacağı '

AYM, 'mühürsüz oy' ve 'sandık taşıma' gibi maddelerin

iptal başvurusu hakkında, "Anayasa Mahkemesinden bu yönde bir karar çıkmasına ihtimal vermiyorum" dedi dedi

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Sorgun seçim irtibat bürosunun açılışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bozdağ, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin eğitim sistemi hakkındaki vaatlerini eleştirerek, "16 yaşını doldurmadan hiçbir velinin evladını Kuran kurslarına gönderemeyeceği anlamına gelir. Bu 28 Şubatı canlandıracağım demektir. 28 Şubatçıların yaptıkları doğrudur, AK Parti geldi, bu doğruları yok etti, ben yeniden 28 Şubatı hortlatacağım, hayata geçireceğim demektir. İncenin seçim beyannamesi kendisini yalanlıyor. Meslek eğitimini, kesintisiz eğitimin sonrasında başlatacağız diyor. Bunun anlamı nedir, İmam Hatiplerin orta kısmını kapatacağız demektir" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne 24 Haziran seçimlerine ilişkin yaptığı itiraz hakkında konuşan Bozdağ, "Seçim kararını parlamento alır. Parlemento seçim kararını aldı. Seçim kararı, parlamento kararı olduğu için kesindir. Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi değildir. O nedenle Anayasa Mahkemesinden bu yönde bir karar çıkmasına ihtimal vermiyorum" diye konuştu.