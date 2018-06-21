Hükümetten bir OHAL açıklaması daha

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Olağanüstü hal, inşallah 24 Haziran'dan sonra tekrardan gözden geçirilecek ve muhtemelen gerek kalmadığı tespit edilirse ortadan kaldırılacak" dedi.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de bugün OHAL için bir sebep kalamdığını belirterek, "OHAL'in kalkması ekonomiyi olumlu yönde etkileyecek, bir gün daha istemiyoruz" açıklaması yapmıştı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Akçadağ'ın kırsal kesiminde bulunan Ancar Mahallesi meydanında, yöre halkıyla kahvaltıda bir araya geldi. Türkiye'nin her karış toprağını korumak için canını, malını veren şehitler olduğunu kaydeden Bakan Tüfenkci, teröre karşı amansız mücadele verdiklerini vurguladı. Bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da ekonomiyi ve ülkeyi büyütmeye çalıştıklarını belirten Tüfenkci, "Bakın terörü kınayamayanlar, teröre karşı mesafe koyamayanlarla yakın iş birliği içerisinde hareket edenlerle teröre karşı net tavrını verenlerin arasında seçim yapacaksınız 24 Haziran'da. Kimin kiminle yürüdüğüne bakacaksınız arkadaşlar. İttifaklar var, onlara göz kırpanlar var. Sahada gayriresmi ittifak yapanlar var. Bir o tabloya bakın, kimin nasıl dönme dolap gibi döndüğüne bakın, ondan sonra kararınızı verin" diye konuştu.

"Yaparsa AK Parti yapar"

Eleştiride bulunanların da iktidar olduğunu dile getiren Tüfenkci, "Sizler de koalisyon ortaklıklarında bulundunuz. Hangi yolları yaptınız, limanları, havalimanları yaptınız? Üniversite sayısı sizin döneminizde kaçtı, AK Parti dönemine kaç? Ben size sadece Malatya'dan örnek vereyim. AK Parti iktidara gelmeden önce hava yolunu kullanan yolcu sayısı, 88 bindi şimdi 980 bin. Bu dönem projesi yapıldı, Malatya'ya bir havalimanı terminali yapıyoruz. Kim yapıyor bunu? AK Parti yapıyor. Yaparsa AK Parti yapar" dedi.

"Ülkeyi tanımıyorlar"

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in Malatya mitingindeki kayısıyla ilgili vaatlerini hatırlatan Tüfenkci, "Diyor ki 'Lisanslı depo yaptıracağız, devlete kayısı alımı yaptıracağız'. O bilmiyor ki Malatya'da kayısı lisanslı depo kapsamına alındı ve protokolü yapıldı, inşası başladı. Bitince de Toprak Mahsulleri Ofisi'ne alım yaptıracağız. Bunun sözünü verdik. Dolayısıyla ben onun için diyorum; ülkeyi tanımıyorlar" diye konuştu.

"OHAL terörün belini kırmak içindi"

15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Türkiye'de olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini kaydeden Bakan Tüfenkci, şunları söyledi:



"Birileri bunu bahane ederek Türkiye ve Türk ekonomisine birtakım sıkıntılar yaşatmaya çalışsa da sizler çok iyi biliyorsunuz ki bu OHAL terörün belini kırmak içindi. Allah'a hamdolsun, terörün de belini kırdık. Şimdi Kandil'e de inşallah gireceğiz. Münbiç'te de askerlerimiz devriye görevine başladı. Bütün bunları niye sayıyorum? Sınırımızda terör koridoru oluşturmaya çalışanlara vermiş olduğumuz cevap. Allah'a hamdolsun, terör koridorunu da oluşturamadılar. Olağanüstü hal de inşallah 24 Haziran'dan sonra tekrardan gözden geçirilecek ve muhtemelen gerek kalmadığı tespit edilirse ortadan kaldırılacak."



