Hükümetten beklenen açıklama geldi; Motorlu Taşıtlar Vergisi zammı düşürülecek

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program kapsamında yüzde 40 zam yapılması öngörülen Motorlu Taşıtlar Vergisi'ndeki zam oranının "aşağı bir rakama çekilmesi konusunda" anlaşmaya varıldığını duyurdu.

IKBY'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 Ekim'de İran'a bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirerek "Türkiye aklı selim hareket edecektir. Komşularla koordinasyon içinde olunacaktır." açıklaması yaptı.

Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve ABD halkına taziyelerimizi iletiyoruz, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye olarak ABD ile her türlü şiddet, saldırı ve terör konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dayanışma içerisinde olacağımızı özellikle ifade etmek istiyoruz.

Fransa'daki yangın

"Bu yangının kundaklama sonucu olduğuna ilişkin savcılığın yaptığı açıklamadan dolayı bu saldırıyı, kundaklamayı da şiddetle ve nefretle kınadığımızı açıklıkla ifade etmek istiyoruz. Fransa hükümetinden ve yetkililerinden bu kundaklamaya karışan, yapan kişilerin çok hızlı bir şekilde tespiti, yakalanması ve yargıya teslim edilmesini beklediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Irkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı gibi çağımızı tehlikeye atan ve hepimizi tehdit eden bu hastalıklara karşı hepimizin bir kez daha birlikte hareket etmesi gerektiğini, yaşadığımız bu acı hadiseler göstermektedir."

MTV zammı

"Cumhurbaşkanımızın dün yaptığı bir değerlendirme oldu. Tüm bunlar Bakanlar Kurulu'nda ele alındı. Bakanlar Kurulumuz Motorlu Taşıtlar Vergisinin kanun tasarısında öngörülen rakamdan aşağı bir rakama, makul bir rakama çekilmesi hususunda bir karara vardı. Maliye Bakanımız Naci Ağbal beye görev verdi."

Irak-Türkiye ilişkileri

"Hükümet olarak ifade ettik. Bundan sonra nasıl adımlar atılacak MGK'da görüşüldü. Bütün bunlar takvimlendirildi. Bunların atılma önceliğini hükümet belirleyecek Irak hükümeti ile bu adımlar atılacak. İran ile de iş birliğine önem vediğimizi ifade etmek istiyorum. MGK'nın öne çekilmesi, TSK'nın sınırda tatbikat yapması, bazı televizyonların Türksat'tan çıkarılması, uçuşların durdurulması gibi adımlar atıdı. Cumhurbaşkanımız 4 Ekim'de İran'a gidecek. Attığımız her adım iş birliği içinde olacak. Kuzey Irak bölgesine girilecek gibi iddialar var bunlar yorumdan ibarettir. Türkiye aklı selim hareket edecektir. Komşularla koordinasyon içinde olunacaktır."

Ataşehir'deki saldırı

"Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşlarımızın yaşam tarzı koruma altındadır. Yaşam tarzına müdahale edenlere bir yıldan 3 yıla kadar ceza veren adımı biz attık. Farklı yaşam tarzlarını benimsemiş kişilere yapılan saldırıları hoş görmemiz mümkün değildir."

IKBY referandumu

"Türkiye gayrimeşru referandumdan sonra bir dizi karar açıkladık. Bunların Irak ile birlikte yürüteceğiz ve aklı selim ile adım atacağız. Bunları yaparken Türk milletinin üstün çıkarını gözeteceğiz. Yeni adımlar aldığımız kararlar çerçevesinde atılacaktır. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi geri adım atana kadar devam edeceğiz."