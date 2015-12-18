Hükümetten Aydın Doğan'a Trump Towers çağrısı

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Trump Towers'ın sahibi Aydın Doğan'a Trump ismini kaldırması çağrısında bulundu.

Bugün gazetesinde yer alan habere göre; Müslümanları hedef alan açıklamaları ile tepki çeken ABD Başkan adayı Donald Trump'la ilgili hükümet kanadından bir açıklama geldi.

Mecidiyeköy'deki Trump Towers'ın sabihi olan Doğan Medya Grubu'nun patronu Aydın Doğan'a çağrıda bulunan Kurtulmuş, "Trump özür dilemediği müddetçe o ismin değiştirilmesi halka güzel bir jest olur" dedi.

İslam Barış Gücü teröre ‘Dur’ diyecek

Suudi Arabistan önderliğinde ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 33 İslam ülkesinin katılımıyla oluşturulan “Teröre Karşı İslam İttifakı” ile ilgili değerlendirmeler de yapan Kurtulmuş, ittifakı “İslam Barış Gücü” olarak tanımlarken, “Buradaki ana motivasyon unsuru İslam ülkelerinin teröre karşı Çünkü İslam ismi kullanılarak terörün böylesine kötü bir şekilde dünyaya yayılmış olması aslında en fazla Müslüman ülkelere zarar veriyor” diye konuştu.