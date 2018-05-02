Hükümetten 4 partinin ittifak kararına ilk yorum: Zoraki nikâh

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 4 partinin ittifak kararının açıklanması ile ilgili, "Hani zoraki nikah derler ya zoraki nikah gibi zoraki bir ittifak görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bozdağ, CHP ve Saadet Partisi'nin aynı ittifakta yer almasına ilişkin ise "Eminim ki bu ittifak merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın kemiklerini sızlatmıştır. Çünkü Erbakan Hoca'nın temsil ettiği bütün değerlerin düşmanıdır CHP." yorumunu yaptı.

Bozdağ şunları kaydetti:

Bunları motive eden, bir araya getiren şey esasında Türkiye'nin çıkarları, geleceği, yapılacak işler falan değil, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığıdır. Buna esasında şöyle demek lazım, 'Recep Tayyip Erdoğan karşıtları ittifakı, öfkeliler ittifakı.' Cumhurbaşkanımıza karşı öfkesi olanlar bir araya geldiler."