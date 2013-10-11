Hükümetten 3 maddelik Alevi açılımı

Hükümetin, demokratikleşme paketinden ayrı getirme kararı aldığı Alevi açılımının en önemli ayağı ve kamuoyunun da en çok tartıştığı "cemevlerinin statüsü ne olacak" sorusunun yanıtı bulundu. Cemevleri Alevilerin yanı sıra toplumun tümü tarafından benimsendiği şekli ile "cemevi" olarak tanımlanacak.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ başkanlığında çalışmaları devam eden Alevi açılımı kapsamında en önemli tartışma cemevlerinin statüsü konusunda yaşandı.

Zübeyde Yalçın’ın Sabah’taki haberine göre, Alevilerin bir kısmı buralara ibadethane statüsü verilmesini isterken, bir kısmı karşı çıktı, bir kısmı ise "biz cemevini hiç tanımıyoruz" diye itiraz etti. Uzlaşma sağlanamayınca, Alevilere ilişkin düzenlemeyi demokratikleşme paketinden çıkaran hükümette, "Bir konsensüs sağlanmasını beklersek bir yere varamayacağız. Kürt sorunun olduğu gibi tarafların söylediklerini de dikkate alarak kendimiz bir düzenleme yapalım. Farklı bir bakış açısı getirelim" görüşü hakim oldu.

Statü cemevi olsun

Çalışmalar kapsamında, cemevlerine "kültür merkezi", "inanç ve kültür merkezi", "ibadethane" gibi bir statü verilmesi üzerinde durulmuştu. Bunların hepsinden vazgeçildi. "Cemevleri için bir statü verilmesine gerek yok. Alevi vatandaşlar ve toplum zaten cemevlerini, cemevi olarak kabul etti. Alevi de, Sünni de artık bunu tartışmıyor. Üzerinde konsensus sağlanan bir ismi var. Cemevi, cemevi olarak kalsın" kararı verildi.





Maaş, fatura ödenecek

Çalışmanın ikinci aşamasında, devletin, cemevlerinin yapımı için arsa sağlanması, elektrik, su masraflarının karşılanması ve her cemevine iki personel için maaş ödemesi de benimsendi. Maaş ödenecek kişiler dedeler ile Alevilerin süpürgeci dediği cem ayinlerini organize eden kişi olacak.

Ödemeye formül aranıyor

Cemevlerine arsa sağlanması konusunda bir sorun bulunmuyor. Hükümet, belediyelerin zaten cemevleri için yer gösterdiğini ya da İmar Yasası'nda yapılacak küçük bir değişiklik ile bunun aşılabileceğini düşünüyor. Sorun cemevlerine ödemeler için nasıl kaynak aktarılacağı. Hükümet kamu yararına kurulacak vakıflar üzerinden kaynak aktarma formülü üzerind6e durmuştu. Ancak bunun mümkün olmadığı, hiçbir kamu yararına vakfa devletin para aktarmadığı ortaya çıktı. Hükümet, hangi düzenlemeyle nasıl kaynak aktarılacağı üzerinde formül geliştirince, Alevilere yönelik paket kamuoyuna açıklanacak ve düzenleme Meclis'e gönderilecek.

