-Hükümetlere "şeker vergisi" önerisi ANKARA (A.A) - 02.02.2012 - Amerikalı uzmanlar, şekerin alkol ve tütün kadar zararlı ve bağımlılık yapıcı olduğunu öne sürerek, şeker konusunda yasal düzenleme yapılması gerektiği uyarısında bulundu. California Üniversitesi uzmanları, tüketimi büyük bir hızla artan şeker ve tatlandırıcı maddelerin kontrol altına alınması için vergilendirme gibi uygulamalara ihtiyaç olduğunu belirtti. Gıdalara eklenen şeker ve tatlandırıcıların modern insanın beslenmesindeki artan payına dikkat çeken araştırmacılar, dünyada şeker tüketiminin son 50 yılda üç kat arttığı belirtiyor. Çocuklarda obezite konusunda önde gelen bir uzman olan Profesör Robert Lustig, hükümetlerin vergilendirme, şekerli gıda ve içeceklerin okul saatlerinde satışının kısıtlanması ya da belli bir yaşın altındakilere satış yapılmaması gibi uygulamalar önerdi. -"Şeker bağımlılık yapıyor" California Üniversitesi'nden pediatri uzmanları, şekerin alkol ve tütüne uygulanan kısıtlamaların uygulanmasını gerektirecek özellikte olduğunu öne sürerek, "güçlü şeker lobisine karşı zorlu bir politik mücadele ile karşı karşıya olduklarını" kaydetti. -"Sağlığın anahtarı dengeli beslenme" İngiltere Gıda ve İçecek Federasyonu ise bir gıdayı "günah keçisi yapmanın" olumlu bir çaba olmayacağını kaydederek, sağlıklı yaşamın anahtarının "dengeli beslenme" olduğunu savunuyor. Federasyonun Yöneticisi Barbara Gallani, bulaşıcı olmayan hastalıkların dünya genelinde yarattığı sağlık sorunlarının farkında olduklarını belirterek, duruma karşı harekete geçilmesi gerektiğini doğruladı. "Ancak hastalıkların nedenleri çok boyutludur ve belirli gıda içeriklerini günah keçisi ilan etmek, tüketicilerin gerçekçi bir beslenme düzeni oluşturmasına yardımcı olmaz" diye konuşan Gallani, sağlıklı yaşamın anahtarının dengeli ve çeşitli bir diyet olduğunu, aynı zamanda fiziksel aktivitenin de gerektiğini vurguladı. Nature dergisine görüş veren İngiliz Kalp Vakfı araştırma ekibi üyelerinden Doktor Peter Scarborough ise vergilendirme fikrinin değerlendirilmesi gerektiğine ancak öngörülmeyen sonuçları olabileceğine dikkat çekti. Sağlıksız gıdalara vergi uygulaması yapan ülkeler arasında bulunan Danimarka ve Macaristan'da donmuş yağlar, Fransa'da ise gazlı içecekler bu kapsamda yer alıyor.