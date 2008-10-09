Hükümetler Dexia’yı kurtarmaya çalışıyor

Belçika Başbakanı Yves Leterme, yaptığı açıklamada, garantinin, uluslararası borç veren kurumlarla bütün yeni anlaşmaları, yeni interbank mevduatlarını ve üç yıla kadar yeni kurumsal kredilerini kapsadığını söyledi.



Belçika'nın Le Soir gazetesine göre, Fransa, Belçika ve Lüksemburg hükümetleri, bankanın elindeki sorunlu varlıkları almak için özel bir araç oluşturacak.



Lüksemburg Bütçe Bakanı Luc Frieden de bu anlaşmanın Belçika, Fransa ve Lüksemburg'un, "Dexia bankasına verdiği çok güçlü desteği gösterdiğini" belirtti.



Frieden, diğer iki ülkenin ilgili bakanlarıyla Brüksel'de gece boyunca yaptıkları görüşmelerden sonra bu konuda anlaşmaya varıldığını ifade etti.



Görüşmelere yakın bir kaynak, Belçika'nın garantinin yüzde 60,5'ini, Fransa'nın yüzde 36,5'ini ve Lüksemburg'un yüzde 3'ünü karşılayacağınıbildirdi.



Garantinin 31 Ekim 2009'a kadar geçerli olacağı ve bir yıl daha uzatılabileceği de belirtildi.

Geçen hafta Dexia, Belçika ve Fransa'nın 3'er milyar Euro ve Lüksemburg'un 376 milyon Euro katkısıyla toparlanan 6,4 milyar Euro’luk kurtarma operasyonu geçirdi. Hükümetlerin açıkladığı 6.4 milyar Euro’luk bir kurtarma paketi tedirginliği yatıştırmak için yeterli olmadı. Bunun üzerine piyasada geçirdiği başarısız kurtarma girişiminin ardından Dexia'nın da parçalanarak satılan Fortis gibi satılabileceği konuşulmaya başlanmıştı.



Bankanın hisseleri dün de yüzde 15,4 gerilemişti. Değer yitiren Dexia hisselerindeki kayıp yılbaşından bu yana da yüzde 70'e ulaştı.



Ancak üç ülkenin tepe bürokratları arasında dün gece yapılan görüşmelerin ardından bu olasılık rafa kaldırıldı. Üç ülke de Dexia'yı yaşatmak için destek verecek.



Dexia yerel yönetim finansmanında uzman



Dexia 1996 yılında Fransız Credit Local ve Belçikalı Credit Communal'in birleşmesi ile kurulmuştu. Özellikle yerel yönetimlerin finansmanında uzmanlaşan Dexia'nın Belçika, Slovakya, Lüksemburg ve Türkiye'de 5.5 milyon müşterisi bulunuyor.

Dexia Türkiye'ye 2006 yılında Denizbank'ı alarak girmişti.

