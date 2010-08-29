Hükümetle memurlar zam konusunda anlaştı

T24 - Hükümetle memur konfederasyonlarının 15 Ağustos'tan bu yana sürdürdükleri toplu görüşmeler tamamlandı. Memur-Sen, hükümetin iki kez revize ettiği zam teklifini kabul etti, Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa zam yapılmadığı gerekçesiyle teklifi reddetti.



Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından memur konfederasyonlarına yeni zam teklifi sundu.



Buna göre, hükümet memur maaşlarına gelecek yıl yüzde 4 artı 4 zam yapılmasını önerdi.



Hükümet ayrıca, ek ödeme kapsamındaki memurlara 80 lira ek ödeme yapılmasına, aile yardımının gelecek yılın birinci ve ikinci altı aylarında 20'şer lira arttırılmasını teklif etti.



Bunun yanında toplu görüşme priminin de üç ayda bir 45 lira olarak ödenmesi teklifinde bulundu.



Memur-sen hükümetin zam önerisin kabul ederken, Türkiye Kamu-Sen ise teklifi reddetti.



