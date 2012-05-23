Hükümetle anlaşamayan memurlar bugün tüm yurtta eylemde

Maliye Bakanlığı, memurların talep ettiği zammın bütçeye 25 milyar lira yük getireceğini açıklayınca toplu sözleşme görüşmeleri kilitlendi. Memurlar bugün tüm yurtta eyleme çıkıyor

Milliyet'in haberine göre, Hükümetin memur zammı teklifinde yaptığı sınırlı iyileştirme, memurların talepleriyle Maliye’nin bütçe hesapları arasındaki uçurumu kapatmayınca, onbinlerce kamu çalışanına grev yolu gözüktü. 2012 için yaptığı 3+3’lük zamteklifini yüzde 3.5+4’e çıkaran hükümet ile Memur-Sen’in talepleri arasındaki yaklaşık 25 milyar liralık fark telafi edilemeyince ipler koptu.



Hükümet ile memurlar arasındaki ilk temasta, Memur-Sen’in zam talebini değerlendiren Maliye Bakanlığı, teklifin bu haliyle kabul edilmesi halinde bütçeye yaklaşık 28 milyar TL’lik ek yük getireceğini belirtti. Maliye Bakanlığı, 3+3’ün üzerine yapılacak 1 puanlık artışın bile bütçeye 1 milyar TL’lik yük getirdiğini anımsattı.

Uzlaşma sağlanamadı

Geri adım atmaya karar veren hükümet, 2012 için yüzde 3+3’lük zam teklifini 3.5+4’e yükseltti. Sendikalar her iki teklifi de cılız buldu, ‘Şaka gibi’ diye değerlendirdi. 2013 için yeni teklif yapmayan hükümet, yaklaşık 2 milyar liralık bir ek maliyetle pazarlıkları bitirmeyi planlıyordu. Memur-Sen, 2012 için talebini yüzde 7.5+7.5’e, 2013 için yüzde 6.5+6.75’e indirdi. Memur-Sen bunun geri adım olmadığını, hükümetin uzlaşmaz tavrına ironik bir yanıt olduğunu açıkladı.



Bütçe planları ile memurların talepleri arasındaki uçurum kapatılamadı. Taban aylığa da zam isteyen Memur-Sen’in talebi ile hükümetin son teklifi arasında yaklaşık 25 milyar liralık fark bulunuyor. Memur-Sen’in eş yardımı zammı, 4-C’liye yüzdelik zam, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması talepleri de bütçe hedeflerini sarsacak unsurlar olarak görülüyor.



Son sözü söyleyecek Hakem Kurulu’nun Maliye kanadı da bütçeye getirilecek ek yüke dikkati çekecek. Maliye, bütçe açığı, cari açık, Orta Vadeli Plan ve mali disiplini gerekçe göstererek, “Bu son teklifimiz” diyen Başbakan Erdoğan’ın vurgusuna uygun tavır alacak.

İlginç eylemler hazırlandı

Hükümetle toplu sözleşme masasında anlaşamayan ve gözlerini Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na çeviren memurlar, tepkilerini eylemlerle gösterecek. KESK ve Türkiye Kamu-Sen bugün bütün iş kollarında iş bırakacak. Memur- Sen ise Eğitim-Bir-Sen’in iş bırakacağını, üye sendikaların eyleme katılmakta serbest olacağını bildirdi. Eğitim-Bir-Sen, Eğitim-Sen, Türk Eğitim Sen ve Birleşik Kamu-İş’in ilk defa aynı anda greve çıkmasıyla okullarda hayat duracak. 500 bini aşkın öğretmen işbaşı yapmayacak.

Meydanlar ilginç eylemlere sahne olacak. Türk Sağlık-Sen üyesi sağlık çalışanları, hastaneleri önünde deli gömleği giyecek. Memur-Sen, tepkisini sosyal medya üzerinden de gösterecek. Yüz binlerce Memur-Sen üyesi, bakanlara, milletvekillerine tweet atarak taleplerini iletecek. Memur maaşları konusunda son sözü söyleyecek olan kamu hakem heyetine seslenecek bir eylem de Memur-Sen’in gündeminde. Sayıştay Başkanı Recai Akyel’in belirleyeceği bir yerde toplanacak olan heyete, kitlesel basın açıklaması ile seslenilmesi planlanıyor.