Hükümetin 'tek tip' elbiseye muhalefetten tepki

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 'FETÖ'den ve terör suçlarından tutuklu yargılananlar için tek tip kıyafet uygulaması tartışmasına TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanvekili Şenal Sarıhan ve HDP Adana Milletvekili Meral Danış tepki gösterdi. Sarıhan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tek tip kıyafet uygulamasıyla ilgili sözlerinin yeni bir hukuk ihlali olduğunu belirterek Darbeciler tulum giyecek; diğerleri de yani teröristler ceket, pantolon giyecek’ sözleriyle moda yarışmalarını andıran bir şekilde konsept belirlediği yargılamaların, adil olması hükümetçe uzun süredir unutulan bir hukuk devleti normdur" dedi. HDP'li Danış ise "AKP Genel Başkanı’nın dizaynını yaptığı kıyafetlerle toplum nazarında ‘suçlu’ addedilecek. Evet biliyoruz yargı kararlarını artık hâkimler değil, AKP Genel Başkanı veriyor

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Sarıhan, Cumhurbaşkanı’nın moda yarışmasına konsept belirlercesine sarf ettiği sözlerin yeni bir hukuk ihlali olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanı’nın bir stilist edasıyla ‘Badem var ya... Badem içinin koyusu bir renk olacak’ sözleriyle ince ayar bir renk tarifi yaptığı tek tip kıyafet, bir moda meselesi değil hukuk ihlalinin ta kendisidir! Cumhurbaşkanı’nın, ‘Biri tulum olacak. Bir de ceket pantolon olacak. Darbeciler tulum giyecek; diğerleri de yani teröristler ceket, pantolon giyecek’ sözleriyle moda yarışmalarını andıran bir şekilde konsept belirlediği yargılamaların, adil olması hükümetçe uzun süredir unutulan bir hukuk devleti normdur” dedi. Sarıhan, tek tip kıyafet uygulamasıyla masumiyet karinesinin ihlal edileceğini aktardı.

Tek tip kıyafet uygulamasına bir tepki de TBMM Anayasa Komisyonu üyesi ve HDP Adana Milletvekili Meral Danış, Beştaş’tan geldi. Beştaş “Daha hâkim karşısına dahi çıkmamış, savunma hakkını bile henüz kullanmamış yüzlerce tutsak, AKP Genel Başkanı’nın dizaynını yaptığı kıyafetlerle toplum nazarında ‘suçlu’ addedilecek. Evet biliyoruz yargı kararlarını artık hâkimler değil, AKP Genel Başkanı veriyor” dedi.