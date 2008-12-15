Hükümetin taksi plakasına el koyma planı

Yeni Karayolları Trafik Kanunu taslağı şu anki haliyle yasalaşırsa, büyük şehirlerde altın değerinde olan ticari araç plakalarının sahipleri belediyeye giderek 5 yıllık ‘Yetki Belgesi’ alarak işlerine devam edecek. Yetki belgesi isme yazılı olacak ve 5 yıl bittiğinde belgenin sahibi tekrar işe devam etmek isterse belgesini yenileterek işine devam edecek.



5 yıllık süre dolduğunda taşımacılık işini bırakacaksa yetki belgesini belediyeye iade edecek. Yetki belgelerini başkalarına devri ve satışı mümkün olmayacak. Yetki belgesinin sahibinin ölümü halinde ise belge mirasçılarına kalacak. Bu nedenle taksiciler 35. maddenin acilen taslaktan çıkarılmasını istiyorlar.



Fiyatlar geriledi



İstanbul’da 18 bin ticari taksi plakası bulunuyor. Plaka sektörünün kalbi olan Otocenter’da ise plaka fiyatları hızlı düşüyor. Yeni düzenlemenin duyulmasıyla beraber İstanbul’da 550 bin YTL olan ticari taksi plakaları 450 bin YTL’ye kadar geriledi. Kiraya verilen plakalar ise hem kriz nedeniyle hem de haberin duyulmasıyla beraber 3 bin 500 YTL’den 2 bin 750 YTL’ye kadar düştü.



Kısa sürede taksici ve dolmuşçular arasında yayılan söz konusu yasa tasarısıyla beraber plaka sahipleri ve şoförler bu yasanın çıkmayacağını, çıksa bile eylemler gerçekleştireceklerini belirtti. Şoförler piyasada korsan taksilerin olduğunu ve ticari taksilerin kazançlarını baltaladıklarını belirterek, belediyenin bu yasayla beraber korsan taksiciliği özendirici kılacağını söyledi. Büyük bir kısmının doğu illerimizden gelen taksi şoförleri, kiralık bir taksi üzerinden 3 ailenin geçimini sürdürdüğünü vurguladı.



Haberturk.Com'a konuşan İstanbul Havalimanı Taksicileri Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can da, konunun önemine dikkat çekerken şunları söyledi:



"Böyle bir yasa hiçbir hukuka uymaz. Hükümet bu konuda devreye girerek yasanın çıkmasına engel olacağına inanıyorum. Yasa plaka satmayı bile yasak hale getiriyor. diğini söyleyerek bunun tam anlamıyla bir gasp olduğuna işaret etti ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz bu yasanın bürokratlardan kaynaklandığını siyasi otoritenin böyle bir düzenlemeye müsade etmeyeceğini düşünüyoruz. Bunu kaleme almak bile korkunç bir hatadır."







