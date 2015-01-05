Hükümetin 'güvenmediği' AYM üyelerinin çoğu AKP döneminde atanmış!

TBMM Soruşturma Komisyonu'nun onay vermesi halinde 4 eski bakanı Yüce Divan sıfatıyla yargılayacak Anayasa Mahkemesi üyelerinin çoğu AKP döneminde atanmış. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Anayasa Mahkemesi'ne güvenmediğini açıklamış, AKP'ye yakın çevreler de Yüce Divan'ı 'darbe'nin son halkası olarak tanımlamıştı. AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner de, “arkadaşlarımızı Yüce Divan’ın pençesine bırakamayız” demişti.

Türkiye, dört eski bakan hakkında TBMM'de kurulan Soruşturma Komisyonu'ndan çıkacak sonucu bekliyor. Komisyon, bugün saat 14.00'de eski bakanlar Egemen Bağış, Muammer Güler, Erdoğan Bayraktar ve Zafer Çağlayan'ın "rüşvet, irtikap ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarına ilişkin son kararını verecek. Komisyondan evet kararı çıkarsa eski bakanları Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi tarafından yargılanacak.

Hükümet çevreleri güvenmiyoruz diyor ama..

Son dönemde aldığı kritik kararlarla hükümet çevrelerinin tepkisini çeken önce Twitter yasağını ortadan kaldıran sonra Adalet Bakanına süper yetkiler veren HSYK düzenlemesini kısmi olarak iptal eden ve eğer komisyondan evet kararı çıkarsa Yüce Divan sıfatıyla eski bakanları yargılayacak Anayasa Mahkemesi'nin üye yapısı oldukça dikkat çekici. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun "Güvenmiyoruz" dediği Anayasa Mahkemesi üyelerinin çoğunluğunu 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül atamış.

17 üyenin 10'unu gül atadı

Radikal’de yer alan habere göre, Gül'ün atadığı 10 üye şu anda AYM'de görev yapıyor. Yüksek mahkemede görev yapan 4 üye ise bir önceki Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından seçilmişti. 2 üye TBMM tarafından atanırken Başkan Haşim Kılıç, Turgut Özal tarafından yüksek mahkemeye atanmıştı.

Hangi üyeyi kim atadı

TBMM'nin atadığı üyeler: Hicabi Dursun, Celal Mümtaz Akıncı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün atadığı üyeler: Hasan Tahsin Gökcan, Muhammed Emin Kuz, Zühtü Arslan, Muammer Topal, Erdal Tercan, Burhan Üstün, Alparslan Altan, Nuri Necipoğlu, Engin Yıldırım, Recep Kömürcü..

Ahmet Necdet Sezer'in atadığı üyeler: Zehra Ayla Perktaş, Osman Alifeyyaz Paksüt, Serruh Kaleli, Serdar Özgüldür.

Bakanlar Kurulu kahvaltıda

TBMM Komisyonu'ndaki oylamaya sadece saatler kala, Başbakan Ahmet Davutoğlu da Bakanlar Kurulu üyeleri ve eşleri ile biraraya geldi. Bakanlar Kurulu üyeleri ve eşleri, Atatürk Orman Çiftliği arazisi içinde eskiden şarap fabrikası olarak kullanılan ve 2010'dan bu yana da Sergi ve Müze Salonu haline getirilen mekanda kahvaltıda bir araya geldi.

Sağlık Bakanı: Yüce Divan'a güvenmiyoruz...

Ancak Soruşturma Komisyonu'nun bugün yapacağı oylama öncesinde en kritik açıklamalardan biri, dün Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan geldi.

"Yüce Divan'a güvenmiyoruz" diyen Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, "AK Parti kendi değerleriyle çürüğünü yine kendisi temizleyecektir” ifadesini kullandı.

Kritik ilan: Anayasa Mahkemesi

aklanma yeri değildir

TBMM'deki soruşturma komisyonunun kritik oylamasını yapacağı gün de gazetelerde çok dikkat çekici bir ilan yayınlandı. Aralarında TÜRGEV, KADEM, Hak-İş, Memur-sen, İnsani Yardım Vakfı, gibi çok sayıda sivil toplum örgütünün yer aldığı Sivil Dayanışma Platformu tarafından yayınlanan tam sayfa gazete ilanında, "Anayasa Mahkemesi aklanma yeri değildir" denildi.

İlanda, "17-25 Aralık darbe girişimlerinin adli yargıda takipsizlikle sunulanmasına rağmen, dosyada suçlanan bakanların Yüce Divan'a gönderilme çabası, adli yargıda başarısız olan darbe girişimini Anayasa Mahkemesi'nde sonuçlandırma çabasıdır." denildi. Aynı platform, 25 Aralık'ta da "milli irade" vurgusuyla yine gazetelere tam sayfa ilan vermişlerdi.