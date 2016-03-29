Hükümetin 'gürültülü sessizliğine' eleştiri



Yeşiller Partisi milletvekili Claudia Roth “Türk hükümeti, Federal Alman Hükümeti'nin Türkiye'de hukuk devletinin gittikçe çökmesiyle ilgili olarak içinde bulunduğu gürültülü sessizliğin tadını çıkarıyor” dedi.

Federal Meclis Başkan Yardımcısı Roth, federal hükümetin izlediği mülteci politikasıyla Türkiye'ye karşı “ölümcül bir bağımlılık” içine girdiğini söyledi. Bunun derhal sona ermesi gerektiğini vurgulayan Roth “Türkiye ile imzalanan sığınmacılara karşı savunma anlaşması, sadece pahalıya satın alınmadı, bu bize pahalıya da mal olacak” diye konuştu.

Dağdelen: Temel haklar kurban ediliyor

Federal hükümetin konuyla ilgili sessizliğini eleştiren bir başka isim de Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen oldu. Alman Birinci Kanalı ARD'ye konuşan Dağdelen “Anayasada yer alan temel haklarımızın Avrupa Birliği-Türkiye anlaşmasının bayağı sunağında kurban edilmemesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili açık bir pozisyon alması gerektiğini vurgulayan Dağdelen “Erdoğan'ın eli hâlihazırda Almanya'ya kadar uzanıyor. Dışişleri Bakanlığı basın özgürlüğünü savunmak için artık açık bir tutum almalı” dedi.

Spiegel Online'ın haberine göre, Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann, Kuzey Almanya Radyo Televizyon Kuruluşu'nda (NDR) yayınlanan mizah programı nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Görüşmede "extra 3" adlı mizah programının 17 Mart tarihli yayınında yer verilen ve Erdoğan'ı hicveden “Erdowi, Erdowo, Erdogan” adlı şarkı gündem edilmişti.