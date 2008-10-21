Hükümetin gözü ‘yastık altı’nda

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, "Küresel kriz Türkiye'yi etkiler mi, etkilemez mi?" tartışmasının saçma bir tartışma olduğunu, herkes gibi bizim de etkileneceğimizi, bu konuda gerekli önlemlerin de hazırlandığını söyledi.



Libya'da iki gün boyunca temaslar yapan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Ankara'ya dönüşte temasları hakkında ve ekonomik kriz hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Yıldırım, "Varlık barışı yasası" hazırlıkları konusunda bilgi verirken, Maliye Bakanlığı'nın bu kapsamda yurtdışından 10-15 milyar dolar gelmesini beklediğini söyledi. Bunun çok temkinli bir tahmin olduğunu kaydeden Yıldırım, kendisinin çok daha iyimser olduğunu, daha fazla paranın gelmesini beklediğini söyledi. Yıldırım, "10 milyar dolar gelse bile büyük bir kaynak aslında" dedi.



Yıldırım, tasarıya son şeklinin verildiğini, önce farklı vergi oranları düşünülürken, son taslakta gelen paraların tümünden yüzde 2 vergi alınması görüşünün benimsendiğini kaydetti. Kendi kişisel fikrinin "Hiçbir şekilde vergi almamak olduğunu" belirten Bakan, ancak Maliye'nin bu yönde bir görüşü bulunduğunu söyledi. Yıldırım, "paranın karası olmaz" derken, bu düzenlemenin uluslararası camiada kara paranın aklanması konusundaki mevzuat nedeniyle tepki göreceğinin hatırlatılması üzerine, "Kriz var herkes kendine göre önlem alıyor, böyle bir dönemde buna bakılmaması lazım" diye konuştu.



Kapsama içerideki paralar da alınabilir



Bu arada Binali Yıldırım, son günlerde sadece yurtdışından gelecek paralar için değil içerisi için de benzer bir uygulamaya gidilip, yurtiçinde bulunan paraların da aynı kapsamda sisteme sokulması konusunda öneriler geldiğini söyledi. Bu uygulamanın üç aylığına getirilip, içerideki paraların sisteme alınması halinde yüzde 5 vergi alınmasının düşünüldüğünü söyledi.



Bu konuda bazı çekimserlikler bulunduğunu kaydeden Yıldırım, uygulamanın içerideki paralara da yansıtılması halinde vergi affı diye nitelendirilmesinden çekinildiğini, belki bu nedenle uygulamanın genişlemesinin önlenebileceğini kaydetti.



Yıldırım, hem vergi oranına son şeklinin verilmesi, hem de içerideki paralar için de uygulamaya sokulması konusunda çalışmaların hala sürdüğünü kaydederken, "Tüm bu konuların komisyonda netleşeceğini" söyledi. Bu yöndeki taleplerin muhalefetten de geldiğini kaydeden Bakan Yıldırım, "Böyle öneriler muhalefetten de geliyor ama muhalefet tabi ki görüşmeler sırasında eleştiri getirecektir, doğaldır. Hep böyle oluyor" dedi.



Yıldırım, Zekeriya Temizel döneminde gidilen aynı uygulamada başarı sağlanamamasının nedeninin diğer yasalardaki kontrollerin kaldırılmaması olduğunu kaydederken, yeni düzenleme ile Türk Parasının Kıymetini Koruma, Ceza Yasası ve diğer yasalardaki yükümlülüklerin de kaldırılacağını söyledi. Bu kez başarı beklediklerini kaydeden Yıldırım, bu konuda parasını getirebilecek olan kesimlerle diyaloga girip, ne kadar paranın gelebileceği konusunda sinyal alınması gerektiğini, başka sorunlar varsa onların da giderilmesine çalışılması gerektiğini ifade etti.



Bakan Yıldırım, bu işlerin kendi işi olmadığını, ekonomiyle ilgili bakanların çalıştığını kaydederken, sonuçta yaşanacak sıkıntıların kendi alanındaki işleri de etkileyeceği için bu konuları yakından takip etmeye çalıştıklarını söyledi.



I-M-F diyenler şimdi I-M-OF diyor



Bakan Yıldırım Libya'da müteahhitlerle yaptığı sohbet toplantısında küresel kriz için "Herkes I-M-F, I-M-F derken şimdi artık I-M-OF diyor" diyerek, Türkiye'ye akıl veren ülkelerin ve kuruluşların büyük sıkıntı içine girdiklerini, şimdi akıl verenlerin akıl aradıklarını kaydetmişti. Bu söylediklerini hatırlatıp, IMF ile bir anlaşma olup olmayacağı sorulduğunda Yıldırım, Türkiye'nin kendi programını yapıp, her ülke gibi krizden nasıl daha az etkileneceğine kendisinin karar vermesi gerektiğini söyledi. Açıkca söylemedi ama Binalı Yıldırım'ın IMF'le anlaşmadan yana olmadığı izlenimini verdi. Yıldırım gerekli hazırlıkların yapıldığını yakında kriz konusunda alınacak önlemlerin açıklanmaya başlanacağını, telaşa gerek olmadığını da söyledi.



Merkez bankası faiz dışında iyi yönetiyor



Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'in krizin etkilerini en aza indirmek için, içeride canlılığı sürdürmekten yana olduğu izlenimini verdi. Bu nedenle Merkez Bankası'nın faiz indirmesini isterken, aynı zamanda içeride yatırımların artırılması gerektiğini söyledi. Parasal konularda Merkez Bankası'nın işleri iyi yönettiğini, Türkiye'de yatırımı olan yabancıların geri ülkelerine dönüşlerinde ellerinin yandığını, o nedenle hızlı çıkış olmadığını söyledi. Bu açıdan Merkez Bankası'nın işleri iyi yönettiğini kaydeden Yıldırım, "Faiz indirimi dışında Merkez Bankası'ndan memnunuz" şeklinde konuştu. Bu bile Hükümetin faiz indirimi konusunda ne kadar ısrarlı olduğunun bir göstergesi.

