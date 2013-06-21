Hükümetin gözü Twitter'ın üstünde

Hükümet, Gezi Parkı eylemleri sırasında önemli bir yer tutan Twitter için başlattığı çalışmayı tamamladı. Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, Twitter’la Ulaştırma Bakanlığı arasında bir protokol imzalanacak, yeni yasal düzenlemeler getirilecek.

Twitter’ın hükümete bilgi vermemesine neden olan “Hakaret suçlarına hapis cezası” kaldırılacak. TCK’nın 125’inci maddesindeki, hakaret suçunun cezası paraya çevrilecek. Suç işlenmesi durumunda servis sağlayana değil, suçu işleyene ceza verilecek.

Sosyal medyadaki izlemeler sadece suç odaklı olup, Twitter’ın belirlediği çizgiler içerisinde kalacak.Eğer işlenen suç hakkında yeterli delil yoksa Twitter Merkezi bu izlemeleri engelleme hakkına sahip. Twitter’ın bu bilgileri ilgili hükümetlere verme süresinin bazen bir yılı bulduğu belirtiliyor. Twitter Merkezi’nden bu anlamda en çok yararlanan ülkenin ABD olduğu kaydediliyor.

Biri Ulaştırma Bakanlığı ile Twitter Merkezi’nin yapacağı protokol olacak. Bu protokol Twitter’in Türkiye üzerinden aldığı reklamlar dahil bir çok konuda hüküm içerecek ve Facebook’da olduğu gibi resmi bir ilişki kurulmuş olacak. Bunun için yasal düzenlemeye ihtiyaç olmayacak.

Çalışmanın diğer ayağında ise yasal düzenleme yapılıyor. Twitter Merkezi’nin Türkiye’ye bilgi vermemesinin önündeki engeller kaldırılacak. Türkiye’de hakaret suçlarına hapis cezası verilmesi en önemli engellerden biri olarak gösteriliyor. Bu nedenle, TCK’nın 125’inci maddesi değiştirilerek, hakarete suçunun cezası adli para cezasına çevrilecek. Mevcut düzenlemede, kamu görevlileri veya bakanlar kurulu üyelerine karşı işlenen suçlarda ceza katlanarak uygulanıyordu. Yeni düzenleme ile bunlara adli para cezası verilecek. Yasa değişikliği gerektiren ikinci düzenleme ise Twitter sunucularına verilecek güvcence olacak. Suç işlenmesi durumunda servis sağlayana değil, suçu işleyene ceza verileceği hükme bağlanacak.

Bakanlık yetkilileri, bu çalışmanın Gezi eylemlerinin ardından gelmesine karşın, özellikle yasadışı terör örgütlerinin işlediği suçların ortaya çıkarılması, yazışmaların takibi, eylemlerin önlenmesi gibi konularda da yararlanılacağını belirttiler. Yetkililer, bir süeden beri Facebook ile bu sorunun aşıldığını, özellikle yasadışı örgüt haberleşmeleri ve gençlerin korunması konularında yardım aldıklarını, ancak Twitter’la bu alt yapının henüz kurulmadığını kaydettiler. Yetkililer, bu çalışmanın yeni bir suç tanımı yapmadığını mevcut yasalarda belirlenen suçları işleyenlere ulaşma amacı taşıdığını ifade ettiler.