Hükümetin 'Fransız otomobili' tepkisi

T24 - Fransa'nın Ermeni soykırımının inkarını suç sayan tasarıyı Senato'dan geçirmesinin ardından aşama aşama yaptırımlar geleceğini açıklayan hükümetin tepkisi sürüyor.





Fransa ile yaşanan 'soykırımı inkar' yasası gerginliği sonrası Başbakanlık'ta bürokratlar için kiralanan araçlarda, Renault Latitude yerine Ford Mondeo tercih edildi.



Başbakan Tayyip Erdoğan'a hediye edilecek Renault Fluence Z.E. elektrikli araç ise Başbakanlık'tan onay çıkmadığı için bekliyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise siparişini verdiği 10 adet elektrikli aracı askıya aldı.



Habertürk'ün haberine göre; bu kararların tümü, tasarıyı Fransa Anayasa Konseyi'ne taşıyacak yeterli imza sayısının sağlanmasından önce alındı. Anayasa Konseyi'nin kararına göre yaptırımlarda kesin kararlar açıklanacak.

Latitude yerine Mondeo



Başbakanlık'ta bürokratların hizmet aracı olarak kullanılan kiralık araçların yenilenmesi ihalesinde, hizmet alımı yoluyla bu araçları sağlayan Akmercan Şirketi, 130 adet Renault Latitude alımı için harekete geçti. Ancak Başbakanlık bu konuda hassasiyet gösterdi ve araçların Renault olmamasını istedi. Bunun üzerine firma Ford Mondeo araçlara yöneldi. Aşama aşama değiştirilecek araçlarda ilk etapta Latitude araçlar yerine 20 adet Mondeo alındı.





