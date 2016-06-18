Hükümetin Doğu için planladığı 'cazibe merkezi' adayları

Başbakan Binali Yıldırım'ın Doğu ve Güneydoğu'da 4 şehrin cazibe merkezi ilan edileceği ve buralara 5 yılda 35 milyar lira yatırım yapılacağını açıklaması üzerine; bu projeler için Kars, Diyarbakır, Şanlıurfa, Van şehirlerinin öne çıktığı belirtiliyor.

Habertürk'ten Volkan Yanardağ ve Mehmet Kayahan'ın haberine göre; diğer şehirlerden gelecek “Biz neden olmadık?” tepkisine karşı, hükümetin sayıyı artırabileceği ifade ediliyor.

Son yapılan Ekonomi Koordinasyonu Kurulu (EKK) toplantısı gündeminde; cazibe merkezleri projesinin de yer aldığı ifade edildi. Hükümetin, cazibe merkezleri projesi ile az gelişmiş bölgelerde, büyüme merkezi işlevi görecek kentsel merkezlerin oluşturulmasını ve desteklenmesini amaçladığı ifade ediliyor. Turizm potansiyelini geliştirici projeler ile tarihi kent dokusunun ortaya çıkarılması, cazibe merkezi şehirlerin ana eksenlerini oluşturmasının hedeflendiği belirtiliyor.

Cazibe merkezlerinde üretilen mallara

öncelik verilecek

Seçilecek olan 'cazibe merkezleri' için; "Öncelikle ulaşılabilirliği iyileştirilecek, fiziki ve sosyal altyapısı güçlendirilecek. O bölgenin potansiyeline uygun fabrikalar kurulacak. Oluşturulacak istihdamın yanı sıra devlet alımları bu fabrikalardan yapılacak. Türkiye’nin yurtdışına yaptığı yardımlarda ve kamuya yönelik alımlarda cazibe merkezi şehirlerde üretilen mallara öncelik verilecek." ifadeleri kullanılıyor.

Cazibe merkezleriyle ilgili değerlendirme yapan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Geçmişten bugüne AKP iktidarları olarak bölgeler arası gelişmişlik farkını ortadan kaldırmaya yönelik programlar uyguluyoruz. Bölgede kalkınma ajanslarımız var. Ciddi çalışma içerisindeler” şeklinde konuştu.

Elvan, geri kalmış bölgeler için bir merkez oluşturulması, daha sonra o merkezin çevresindeki illerin geliştirilmesi şeklinde özetlenecek yöntemin kalkınma açısından çok önemli olduğunu söyleyerek; “Örneğin Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı’yı paket olarak ele aldığınızda Kars’taki gelişmenin yansımalarını diğer illerde yavaş yavaş görürsünüz” dedi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yönelik kalkınma hamlesini başlatacaklarını bildiren Elvan, “Altyapı yatırımlarını destekleyerek, ilin hinterlandındaki diğer iller ile etkileşim içerisinde kalkınmasını sağlayacak mekanizmaları ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.

"Proje bir an önce hayata geçirilmeli"

Başbakan Binali Yıldırım’ın Doğu’ya 3-4 cazibe merkezi kurulacağını söylemesi, Diyarbakırlı sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcilerini memnun etti. STK temsilcileri, projenin bir an önce hayata geçmesi için adımların atılmasını istedi.

Doğu ve Güneydoğu İş Adamları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, “Son yaşadığımız kötü süreç büyük sıkıntılar yarattı, ortada ağır bir tablo var. Halk moralsiz, motivasyon yok. Yatırımcıda da yatırım yapma motivasyonu yok, bölgeye ilgisi yok. Bundan dolayı bütün altyapısının devlet tarafından yapıldığı cazibe merkezleri olmazsa olmazdır ve önemlidir. Yatırımcının bölgeye ilgisi artar” dedi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSD) Başkanı Ahmet Sayar ise “Bölgemiz ekonomik ve sosyoekonomik olarak Türkiye ortalamasının 2.5-3 kat altında. Bölgemizin ekonomik yönden kalkınması için özel politikalar geliştirilmesi gerekiyor. Bu anlamda cazibe merkezleri çok önemlidir. Fakat bunun için ilk başta huzur, barış ve güven ortamının tesis edilmesi gerekiyor” diye konuştu.