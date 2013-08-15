Hükümetin demokrasi paketinde Romen ve Süryani açılımı

Hükümetin gündeme getirdiği demokratikleşme paketinde, Çözüm Süreci'nin ikincisi aşamasını oluşturan düzenlemelerle birlikte Süryanilerle anadilde eğitim imkanı getirilirken, 'Çingene' ifadesi de sözü de siliniyor.

Star'dan Tahir Alperen'in haberine göre, Başbakan Erdoğan tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen Demokratikleşme paketinde çözüm süreci, seçim barajı, Alevi açılımı, TMK ve CMK’da değişiklikler ve kamuda başörtüsüne yönelik düzenlemelerin yanı sıra, Süryani ve Roman vatandaşlarla ilgili de birtakım düzenlemeler yapılacak.

Buna göre çoğunluğu Mardin’de yaşayan ve Katolik mezhebine mensup Hristiyan Süryani vatandaşlara ilkokuldan üniversiteye kadar olan eğitimlerini anadilde yapabilmeleri konusunda adımlar atılacak. Demokratikleşme Paketi kapsamına giren Süryanilerin Lozan Anlaşması gereği anadilde eğitim hakları bulunuyor.

Aynı pakette Süryanilerin yanı sıra Roman vatandaşların hakları için de adımlar atılacak. Roman vatandaşlar için toplumda yaygın olarak kullanılan “Çingene” tabiri silinecek. Ders kitaplarında yer alan ‘Çingeneler çocuk hırsızıdır, aylarca temizlenmezler’ gibi aşağılayıcı ifadeler ayıklanacak.

Yapılması planlanan yeni düzenleme ile ilgili memnuniyetini dile getiren Suryani Ortodoks Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sait Susin, “Çok mutlu olduk” dedi.