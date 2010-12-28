Hükümetin asgari ücrete zam teklifi: 4.7+4.1

T24 - Asgari Ücret Tespit komisyonunda hükümet ilk ve ikinci altı ay için yüzde 4.7 ve yüzde 4.1 zam önerdi, ancak işçiler kabul etmedi.



2011'de geçerli olacak asgari ücret bugün açıklanacak. Gözler dördüncü kez toplanan Asgari Ücreti Tespit Komisyonu'na çevrildi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Ali Kemal Sayın, TİSK, Türk-İş ve Çalışma Bakanlığından heyetler katılıyor.



Hükümet toplantıda yüzde 4.7+4.1 zam önerdi, işçi kesimi kabul etmedi. Toplantı devam ediyor. İşveren "Rekabet gücümüz zedelenmesin ve maliyet artmasın" derken, Türk-İş ise TÜİK'in 900 lira olarak belirlediği asgari geçim rakamının esas alınmasını istiyor.



Asgari ücret, halen 16 yaşından büyük bekar bir işçi için brüt 760.50, net 599.12 lira olarak uygulanıyor. 16 yaşından küçükler için brüt 648, net 518.58 lira olan asgari ücret, kapıcılar için ise brüt 760.50, net 646.42 lira düzeyinde bulunuyor. Asgari ücretten 16 yaşından büyük işçiler için 161.38, 16 yaşından küçük işçiler için 129.42, kapıcılar için 114.08 lira kesinti yapılıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti 16 yaşından büyük işçiler için 924.01, 16 yaşından küçük işçiler için 828.39, kapıcılar için 924.01 lirayı buluyor.





