Hükümetin Afrin istihbaratı: Şam ile YPG görüştü ama anlaşamadı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, Şam yönetimi ile YPG’nin, Suriye ordusunun Afrin’e girmesi konusunda görüşmeler yaptıkları ama anlaşamadıkları yönünde duyum aldıklarını söyledi.

Diken'in haberine göre, Suriye ordusunun YPG ile anlaşarak Afrin’e konuşlanacağı yönünde anlaştığı yönündeki iddialar geçen hafta konuşulmaya başlanmıştı. 19 Şubat’ta Suriye devlet televizyonu Suriye ordusuna bağlı ‘Halk Güçleri’nin (silahlı milisler) Afrin’e girmeye başlayacağını duyurmuş, ertesi gün de TSK Afrin’e yönelen milislere ateş açmıştı.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda konuyla ilgili soruları yanıtlayan Bozdağ, aldıkları bir duyumu paylaşırken şunları söyledi: “Afrin bölgesinde rejim ile PYD/YPG arasında bir takım kirli görüşmeler olduğu bilgileri doğru ancak anlaşamadıkları konusunda da elimizde bilgiler var… Rejimin Afrin bölgesine resmi birlikleri soktuğuna sokacağına dair doğrulanmış bir bilgi söz konusu değil. Bazı milis güçlerin hareketliliği var ancak bunlar topçu atışlarıyla geri püskürtüldü.”

Bu arada bölgeden haber veren yerel kaynaklar, TSK’nın topçu ateşine rağmen bugün itibariyle 400 kadar Şam yönetimi yanlısı milisin Afrin’e konuşlandığı bilgisini veriyor.