Hükümetin 6 aşamada dershaneleri bitirme planı

Eğitimdeki yeni düzenlemelerle lise ve üniversitelerin kalitede eşitleneceği, lise mezuniyetine olgunluk sınavı şartı getirileceği, özel okulların teşvik edileceği ve üniversite sınavının randevuyla yapılacağı öne sürüldü. Pek çok kişi ise eğitimde kalite farkı devam ettikçe dershane ihtiyacının da devam edeceğini görüşünde.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, Seul yolunda "Dershaneler kapanacak" sözleriyle duyurduğu yeni sistem zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran 4+4+4 modeliyle gerçekleşecek. Eğitimde verilecek 6 radikal kararla dershaneye ve sınava ihtiyaç ortadan kalkacak. Yeni modelde dershaneler yasaklanmayacak ancak öğrencileri seçen ve eleyen sistem ortadan kalkacağı için dershaneye ihtiyaç da kalmayacak.

Sabah gazetesinde yayımlanan dershaneciliği bitirecek 6 kriter şöyle:

-4+4+4 yeni eğitim modelinde öğrenciler Anadolu ya da Fen lisesine hazırlanmak zorunda kalmayacak. Çünkü tüm liselerde isteyen öğrenciler için Fen, Sosyal Bilimler, Matematik, Spor ve Müzik gibi ağırlıklı eğitim için paket dersler bulunacak.

-Liseye başlamak için SBS yerine lise bittiğinde öğrencilere Olgunluk Sınavı gelecek. Ancak bu sınavda öğrencilerin lise öğrenimleri boyunca aldıkları eğitime ilişkin sorular sorulacak. Bu şekilde, bir sınav da kitlesel olarak öğrencileri özel ders ya da dershaneye yönetmeyecek. Ortaöğretim Başarı puanı ve Olgunluk Sınavı puanlarıyla birlikte öğrenciler üniversiteye başvurmaya hak kazanacak.

-Ortaöğretimde başlayan ilgi ve yeteneğe göre seçmeli dersler lisede öğrencileri mesleki ve teknik eğitime yöneltebilecek. Bu kapsamda öğrenci başına teşviklerle özellikle meslek teknik eğitimleri iş sektörünün taleplerini karşılayacak. Meslek ve Meslek Teknik eğitimden mezun olan öğrenciler, akademik bir üniversite eğitimi yerine iş hayatına başlayabilecek ve aynı zamanda sınavsız ön lisans eğitimi alabilecek.

-Bazı büyük dershane sahiplerinin özel okulla dönüşme taleplerini dile getiren Başbakan Erdoğan, özel okulların desteklenmesine de sıcak bakıyor. Özel okullarla, okul ihtiyacının azaltılmasını hedefleyen hükümet, özel okullara özel teşvikler getirecek. Devlet okullarına sunulan imkânlardan özel okulların da yararlanmasıyla, özel okul işletmeciliği öğrenci bulmakta zorlanan dershaneler için cazip hale gelecek.

-Üniversiteler arasında kalite farkı azaltılması yönünde çalışmalar yapılacak. Üniversiteler, A-B-C şeklinde seviyelere ayrılacak. Her üniversitenin bir sonraki seviyeye çıkabilmesi için hedefler gösterilecek. Üniversiteler arası kalite farklılıkları azaltılacak önlemler alınacak.

-Üniversite sınavı da iki aşamadan tek aşamaya düşecek. Lisede yapılan Olgunluk Sınavı'nda başarılı olan öğrenciler Lisans Yerleştirme Sınavı'na başvurabilecek. Öğrencinin ortaöğretim başarı puanı ve Olgunluk Sınavı puanının ortalaması alınarak Lisans Yerleştirme Sınavı yapılacak. İlerleyen zamanda öğrencileri aynı gün sınav yapmayıp randevu sistemiyle sınav yapılacak. Uluslararası IB, SAT gibi sınavlarla üniversitelere öğrenci alınacak.

'Dershane ihtiyacı bitmez'

4 bin 200 şubesi, 50 bine yaklaşan öğretmeni, 20 bin personeli ve 1milyon 200 bin öğrencisi bulunan dershane yöneticileri ise dershanelerin kapanmasının sorunu çözmeyeceğini ileri sürdü. Habertürk gazetesinin haberine göre, eğitimde kalite farkı devam ettikçe dershane ihtiyacının devam edeceğini belirten eğitimcilerin tepkileri şöyle:

'Hayalden öteye geçemez'

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk: Başbakan hayalini söylemiş. Bizim de gönlümüze hoş gelen ama bugün için doğru olmayan bir sözdür. Afakî sözleri bugünden söylemenin bir anlamı yok. Olabileceği söylemeliyiz. Bugün ve kısa sürede dershanelerin kaldırılması mümkün görünmüyor. Gerek üniversiteye gerekse liselere girişte dershaneye ihtiyaç var. 5-10 yıl içinde mümkün değil. Dershanelerin alternatif okul haline gelmesinden rahatsızız. Dershaneler okulları destekleyici pozisyonda olmalı. Ancak bugün dershaneler okulların yerine geçen alternatif okullar haline geldi. Dershanelerin etkisini azaltmak için öğretmen başına düşen öğretmen sayısı azaltılmalı. Öğretmen ve derslik açığı kapatılmalı. Okulun öğrenci üzerindeki etkisi arttığı takdirde dershaneler ortadan kalkar.

‘Kamuoyunun gazını alıyor'

Eğitim İş Genel Başkanı Veli Demir: 4+4+4’e yönelik, kamuoyunun tepkisini azaltmaya, gazını almaya yönelik bir açıklamadır. Çünkü getirilecek olan sistem dershanelerin önünü açacak bir sistemdir. Eğitim sisteminin sınav odaklı yapısında değişme yok, olmayacak da. Kamuoyunu aldatmaya yönelik, ayaküstü söylenmiş bir sözdür. Bilimsel, pedagojik temeli olmayan bir açıklamadır.