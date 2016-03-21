Hükümetin 3 aylık karnesi: Reformların yüzde 50’si, vaatlerin yüzde 82'si tamam

1 Kasım seçimlerinin ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, açıkladığı 90 günlük eylem planında süre bugün doluyor. 3 ayın sonuna kadar hayata geçirilmesine yönelik söz verilen eylem planında 20 reformdan 10’u hayata geçirilirken, 44 vaadin 36’sı tamamlandı.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre; Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan başkanlığında yürütülen reform eylem planı için yeni hazırlanan torba tasarının ise bugün Meclise sunulması bekleniyor. Torba tasarının meclise sunulması ile birlikte reformların yüzde 50’si vaatlerin ise yüzde 100’ü tamamlanmış olacak. Faaliyete geçirilemeyen reform ve vaatlerin içinde, kıdem tazminatında yaşanan sorunların çözülmesi ve taşeronlara kadro verilmesi yer öne çıkıyor.

Hayata geçirilmeyen 10 reform ve 8 vaat

1- Roman vatandaşların sorunlarının çözümüne yönelik yeni çalışmalar yapılması.

2- Geleneksel irfan merkezleri ile cem evlerine hukuki statü tanınması.

3- Darbe döneminden kalan mevzuat gözden geçirilecek antidemokratik hükümlerin kaldırılması.

4- Kıdem tazminatına ilişkin mevzuatın yeniden düzenlemesi.

5- Alt işverenlik çerçevesinde asıl işlerde çalışanların, kamuda istihdam edilmesi. Taşeron işçilere yönelik çalışma için süreç devam edecek.

6- Her türlü mevzuat düzenlemelerinde Düzenleyici Etki Analizi (DEA) uygulamasının etkili bir şekilde hayata geçirilmesi.

7- Siyasi etik kanunu çıkarılması.

8- Siyasetin finansmanının şeffaflığının arttırılması.

9- İmar planı değişiklikleri sonucu ortaya çıkan değer artışından kamunun pay alması

10- İllerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının görev ve hizmetlerine ilişkin standartların belirlenmesi.

Vaadler

1- Göçer ve yarı göçerlerin çocuklarının okullaşması. Mevsimlik Tarım işçisi ailenin çocuklarının okula gidebilmesi için uygulanacak proje için çalışmalar tamamlanacak. Bu maddelerin Meclise sunulacak torba yasanın içerisinde olacak.

2. 65 yaş aylığı alan yaşlıların kimin yanında yaşarsa yaşasın maaşlarını almaları ve maaşlarında kesinti ve duraksama olmaması.

3. Yoksul ailelere internet erişimi sağlanacak.

4. Kentsel dönüşüm kapsamına girmek şartıyla, izinsiz yapılara elektrik, su bağlanması.

5. Sosyal destek alanların istihdamı halinde işveren sigorta priminin karşılanması.

6. Gençlerin GSS prim borçlarının silinmesi.

7. Öğrencilerin staj yapmalarının özendirilmesi.

8. Gençlere ücretsiz internet erişimi sağlanacak.

Hayata geçirilen 10 reform

1. Reformların Koordinasyonu ve İzlenmesi Kurulu oluşturuldu. Başbakan Yardımcısı Elvan başkanlığında 10 kez toplandı.

2. Çeyiz hesabı uygulaması başladı. Söz konusu hesaba aylık en az 100, en fazla bin lira ödeme yapılması ve ödemenin vadesine göre devletin değişen oranlarda katkı sağlaması hükme bağlandı. 27 yaşından önce ve ilk kez evlenen çiftler uygulamadan yararlanabilecek.



İki hafta içinde yapıldı

3. Tahkim merkezinin faaliyete geçmesi sağlandı.

4. İmalat sanayii makine teçhizat yatırımlarının finansmanında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) istisnası getirildi.



7 hafta içinde hayata geçirildi

5. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal düzenlemeler hayata geçirilecek reform paketi Meclis’te görüşülüyor.

6. Çalışma hayatına güvenceli esneklik sağlanması için yapılan çalışma Meclis’te görüşülüyor.

7- Avrupa Birliği norm ve standartlarında özel istihdam bürolarının faaliyetlerinin geçici iş ilişkisini de içerecek şekilde geliştirilmesi amacıyla mevzuat düzenlemeleri tamamlandı.

Öğrencilere fırsatlar





8- Üniversite öğrencilerinin kısmi süreli çalışmasının önündeki engeller kaldırıldı. Düzenleme şubat ayında yapıldı.

9- Ticaretin kolaylaştırılmasına ilişkin anlaşma TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

10- Öncelikli dönüşüm programlarını etkin bir şekilde hayata geçirmek üzere tasarlanan koordinasyon ve yönlendirme kurulları kuruldu.

Gençlere verilen vaadler iki hafta içinde yapıldı

1. Gençlere 50.000 TL karşılıksız destek imkânı getirildi. Bu uygulama ocak ayında faaliyete girdi.

2. Gençlere 100.000 TL kredi ve yüzde 85 kefalet imkânı getirildi. 12 Ocak’ta yürürlüğe girdi.



Çiftçiye destek

3. Çiftçilere sera desteği sağlandı. Düzenleme kapsamında, çiftçiler 31 Aralık’a kadar 100.000 TL’ye kadar faizsiz kredi kullanabilecek.

4. Genç çiftçilere proje karşılığı 30 bin lira karşılıksız destek sağlandı.

5. Dövizle askerlik bedeli 6.000 Euro'dan 1.000 Euro'ya düşürüldü.

6. Asgari ücret net 1.300 TL’ye artırıldı.



14 düzenleme Meclis'te

(Hükümetin 3 aylık dönemde gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği vaatlerden 14’üne ilişkin düzenleme ise TBMM’ye sevk edildi.)

7. İş kuran gençlere 3 yıl Gelir Vergisi muafiyeti getirildi.

8. İlk kez işe giren gençlerin ücreti 1 yıl boyunca karşılanacak.

9. Lise ve Üniversite mezunu gençlerin Genel Sağlık Sigortası giderleri 2 yıl boyunca karşılanacak.

10. 25 yaşını doldurmamış olmak şartıyla öğrencilerin pasaport harçları kaldırıldı.

11. Muhtar maaşları 950 TL’den 1.300 TL’ye yükseltildi.

Annelere verilen müjdeler tamam

12. Çalışan kadınların doğuma ilişkin izin ve hakları güçlendirildi.

13. Doğuma bağlı olarak ilk çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay, üçüncü ve üzeri çocukta 6 ay yarı zamanlı ve tam ücretli çalışma hakkı ile çocuğun okula başlama yaşına kadar kısmî süreli kısmi ücretli çalışma hakkı tanındı. Söz konusu haklardan evlat edinenler de yararlanabilecek.

14. Doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen süreler memuriyet kıdeminde değerlendirilme imkanı getirildi.

Öğrencilere müjdeler

15. Öğrenci bursları 330 TL’den 400 TL’ye yükseltildi.

16. Askeri öğrenci harçlıkları 400 TL’ye; er erbaş harçlıkların 100 TL’ye yükseltildi.

17. Sosyal Güvenlik Destek Primi kaldırıldı. Emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam edenlerden kesilen ve daha önce yüzde 15’ten yüzde 10’a indirilen Sosyal Güvenlik Destek Primi tamamen kaldırıldı.

18. Polis ve uzman erbaşların 2200 olan ek göstergeleri 3000’e yükseltildi ve emniyet hizmet tazminatı yüzde 25 artırıldı. Bu düzenlemeden çalışan ve emekli toplam 457 bin kişi yararlandı.

19. Astsubay emeklilerinin intibak sorunu giderildi.

Çiftçiler için yeni düzenlemeler

20. Esnafa 30.000 TL faizsiz kredi imkânı getirildi.

21. Basit usulde vergilendirilen esnafın 8.000 TL’ye kadar kazançlarına vergi istisnası getirildi.

22. Yemde ve gübrede KDV kaldırıldı.

23. 5 dekar altında yetiştiricilik yapan çiftçilere destek sağlandı.Küçük aile işletmelerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan, İşletme büyüklüğü 5 dekar veya altında olan, Çay ve fındık ürünleri hariç meyve, sebze, süs bitkisi ve ıtri-tıbbi-aromatik bitki 100 TL dekar destek ödemesi yapılması sağlandı.

24. Kırsal kalkınma destekleri 81 ile yaygınlaştırıldı.

25. Mevsimlik tarım işçisi kadınlar ile ev eksenli çalışan kadınların sosyal güvenceden faydalanması için düzenleme yapıldı.

Şubat ayında yapılanlar

26. 30 bin öğretmen ataması 10 Şubat tarihinde yapıldı.

27. Tüm işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yılda 1.200 TL verildi. Uygulama 15 şubatta devreye girdi.

28. KOBİ’ler için kefalet limiti yükseltildi ve vadeleri artırıldı.

29. İşveren sigorta primi indiriminde 10 işçi çalıştırma zorunluluğu kaldırıldı.

30. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin TSE ve patent belge maliyetlerinin Devlet tarafından karşılanması sağlandı.

Kültüre destek

31. Tarihimizin önemli şahsiyetleri ve olayları ile masal, kahramanlarımızın belgesel, dizi ve çizgi filmlere dönüştürülerek tanıtımının yapılması desteklenecek. Çocukların sevebilecekleri ve sorumlu birer birey olarak yetişmelerini sağlayacak içeriğe sahip bilgisayar oyunlarının ve animasyonların üretilmesi teşvik edilacak.

32. Opera ve tiyatronun geliştirilmesine yönelik destek mekanizmaları oluşturuldu.

33. Gençlerin sportif ve kısa film, ilk film, kitap, dergi gibi sanatsal faaliyetlerine karşılıksız destek verilmesini sağlayacak olan GENÇDES programının hayata geçiriliyor.

34. Elektronik T.C. Kimlik Kartının dağıtımına 14 Şubat’ta başlandı.

35. Konut Hesabı uygulaması başlatılıyor. Konut sahibi olmayan Türk vatandaşlarına, yurt içinde satın alacakları ilk ve tek konut için mevduat veya katılım bankalarının asgari 3 yıl boyunca sistemde kalmaları ve konutu satın almalarını müteakip ilgili bankaya başvurmaları hâlinde hesapta biriken toplam tutarın yüzde 20’sini ve azami 15.000 Türk Lirasını geçmeyecek tutarda ”devlet katkısı” ödenecek.

36. Sembolik bir kira bedeliyle, anahtar teslimi fabrika binası yapılması konusundaki madde 19 Şubat’ta bütçe kanunu tasarısına eklendi.