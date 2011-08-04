Hükümeti protesto eden 2 üniversite öğrencisi okuldan uzaklaştırıldı

T24

'Siyasi slogan atarsanız sizi üniversiteden atarım'

Önce ihbar etti sonra içkiyi yasakladı

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup öğrenci 23 Aralık 2010’da, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ne gelmesini protesto etti. Protesto sırasında slogan atan öğrencilerin yanına üniversite rektörü Mehmet Pakdemirli geldi.Radikal'in haberine göre, kameraların önünde yaşanan tartışmalar sırasında Rektör Pakdemirli, öğrencileri, “Atatürk’ten sen görev alamazsın, görev aldıysan ben de sizi okuldan atarım. Cumhuriyeti savunacak biri varsa o da benim. Ben rektörüm. Siyasi slogan atarsanız üniversiten atarım sizi. Derhal dağılıyorsunuz. Emniyet görevlileri, slogan atarlarsa kimliklerini toplayın, ben rektör olarak taahhüt ediyorum, hepsini üniversiteden atacağım” demişti.Rektörlük, olayla ilgili soruşturma başlattı. TGB’li öğrencilerin ifadesini aldı. Soruşturma sonucunda Manisa TGB temsilcisi Erdem Özdemir, iki yarıyıl, TGB’li öğrenci Burak Ünlü de bir yarıyıl okuldan uzaklaştırma cezası aldı. Özdemir’in 25 Temmuz’da eline ulaşan ve Rektör Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli’nin imzasını taşıyan belgede, Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre iki yarıyıl uzaklaştırıldığı belirtildi.Özdemir, kamuoyunun gündeminde günlerdir tartışılan bu konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “İşin garip tarafı, Mayıs ayında alınan ifademde cep telefonumdan attığım mesajları bile sordular. Sorunun hukuksuz olduğunu belirttim. ‘Üniversite görevlilerini tehdit etme, hakaret etme, izinsiz toplantı düzenleme’yle suçlandım. Bunların hiçbirinin yapmadık. ‘Atatürk’ün gençleri görev başında’ diye sloganlar attık.”