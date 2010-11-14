-HÜKÜMETİ FİLLON KURACAK PARİS (A.A) - 14.11.2010 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, başbakanlığa Francois Fillon'u yeniden atayarak, Fillon'a hükümeti kurma görevini verdi. Atama, cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamayla duyuruldu. Fillon ve bakanlar kurulu, hükümette uzun zamandır beklenen değişikliğe olanak sağlamak için dün istifasını sunmuş, Sarkozy'nin istifayı kabul ettiği bildirilmişti. Sarkozy, geçen haziran ayında yaptığı bir açıklamada, emeklilik yasasının kabul edilmesinden sonra kabinede değişiklik yapmayı planladığını söylemişti. Yeni emeklilik yasası geçen çarşamba günü onaylanmıştı. Fillon da yaptığı yazılı açıklamada, derin küresel ekonomik ve mali krize rağmen üç buçuk yıldır yapılan cesur reformlardan sonra, ekonomik büyümeye yoğunlaşacak, dayanışmayı teşvik edecek ve tüm Fransız halkının güvenliğini garanti edecek yeni bir döneme başladığını belirtti.