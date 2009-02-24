'Hükümeti eleştiren medya kalmayacak'

Maliye Bakanlığı’nın Doğan Yayın Holding’e yönelik vergi cezasını değerlendiren Alman Die Welt Gazetesi, bu kararın Doğan Grubu’nun susturulması anlamına geleceğini belirtirken, "Bu da Türkiye’de hükümeti eleştiren medyanın ortadan kalkması anlamına gelir" yorumunda bulundu.



Boris Kalnoky imzalı yazıda, hükümet ile Doğan Grubu arasında son yıllarda alışılmışın dışında bir çatışma yaşandığı kaydedilerek, 2006 yılında Doğan grubunun, Avrupa’da yaşayan Türkler arasında para toplayıp hiç kár payı dağıtmayan ’İslámi Holdingler’le ilgili haberler yaptığı belirtildi.



Boykot çağrısı yaptı



Yazıda şunlar anlatıldı: "Konuyla ilgili çıkan haberlerde, bu paraların bir kısmının siyasete, İslámcı bazı organizasyon ve şahıslara aktığı yönünde iddialar yer aldı. 2008 sonbaharında ise Almanya’da yargılanan Deniz Feneri haberleri geldi. Organizasyonun dolandırıcılığı ispat edildi. Duruşmalarda Türkiye’deki İslámcı çevrelerden bazı önemli isimlerin de adı geçti ve Doğan Grubu da bunu haber yaptı. Bunun üzerine ise Erdoğan harekete geçerek, kamuoyunda Doğan Grubu’na karşı boykot çağrısı yaptı."



Ceza, intikam mı



Türkiye’de de bazı çevrelerin Doğan Grubu’na kesilen vergi cezasının ’hükümetin intikamı’ şeklinde değerlendirildiğini belirten Die Welt "Bu ceza, uzun vadede grubun satışa gitmesine veya susturulmasına neden olabilir. Böyle bir durumda da hükümeti eleştiren bir medya kalmaz. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de medya alanındaki güç dengesi dramatik bir şekilde değişti. Hükümete yakın kaynaklar tanınmış gazete ve televizyon kanalı satın aldılar.



Bunun en büyük örneği de ülkenin ikinci büyük gazete ve televizyon grubu Sabah-ATV’in Çalık Grubu’na satışında yaşandı. Şirketin genel müdürü Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak" diye yazdı. Sabah-ATV’nin satışında Rupert Murdoch ve RTL’nin de ihaleye katılmak istediğine dikkat çekilen yazıda, "Ancak ’Türkiye’de İslám’ kitabının yazarı Gareth Jenkins, ’İhaleden 3 ay önce yabancı yatırımcılar, satışın kararı çoktan belli olduğu gerekçesiyle ihaleye germeyi bile denemeyeceklerini söyledi’ şeklinde görüş belirtti. Ve sonunda ihaleye sadece bir şirket teklif götürdü" denildi.

