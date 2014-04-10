Hükümete eleştiri

Federal Alman Meclisi'nde bu hafta gündemde bütçe görüşmeleri vardı. Milletvekilleri dört gün boyunca devletin yapacağı harcamaları ve bundan kimlerin faydalanacağını tartıştı. Hrıstiyan Demokratlarla Sosyal Demokratların kurduğu koalisyon hükümetinin altına imza atacağı ilk bütçe de bu. Bütçeye sadece muhalefet partilerinden itiraz gelmiyor. Önde gelen ekonomik araştırma enstitüleri de ilkbahar raporunda hükümetin hedeflerini sert dille eleştiriyor.

Halle kentindeki Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nden Prof. Oliver Holtemöller alınan tedbirlerin hedeflerine ulaşamayacağını hatta yeni sorunlar doğuracağını belirtiyor: “Alman ekonomik konjonktürüne karşı esen rüzgâr ekonomi politikalarından kaynaklanıyor. Herkesi kapsayan asgari ücret uygulaması, kalifiye olmayanların istihdam şansını düşürecek ve yoksulluğun azaltılmasına bir katkıda bulunmayacak. Maaşları kesintiye uğratmadan 63 yaşında emeklilik düzenlemesi ise emeklilik sigortasının ortalama yaşam süresine uyum sağlaması yönündeki gayretlere engel oluyor. Üretim potansiyelinin buharlaşmasına neden oluyor.”

'İstihdam alanı yok olacak'

Ekonomistler ancak emeklilik seviyesinin ya da aylık emeklilik gelirlerinin düşürülmesi halinde sosyal güvenlik sisteminin uzun vadede istikrarlı hale getirilebileceğini savunuyorlar. Emekliliğin 63 yaşına çekilmesinin ise bunun tersi olduğunu vurguluyorlar. Ayrıca saat başında 8,5 euroluk asgari ücrete de sıcak bakmıyorlar. Bunun sonucunda 200 bin kişilik istihdam alanının yok olacağını, sonraki üç yılda da bu sayının 150 bin daha artacağını belirtiyorlar. Bununla birlikte ekonomistlerin hazırladığı rapora göre tarım, hizmet sektörü ya da gastronomide çalışan ve çoğunu part time çalışanların oluşturduğu yaklaşık 4 milyon kişinin geliri gelecek yıldan itibaren artacak.

'Maaşlar ve gelirler artacak'

Prof. Oliver Holtemöller şunları kaydediyor: “Almanya'da brüt maaşlar ve gelirler toplamda 6 milyar euro artacak. Ama şirketler ücret maliyetindeki bu artışı tümüyle karşılayamayacak. O nedenle bunun bir kısmı fiyatlara yansıyacak. Ama Almanya'da henüz bu konuda bir tecrübemiz olmadığı için asgari ücretin yürürlüğe girmesiyle orada ne olacağını kestiremiyoruz. Kârların ve fiyatların ne kadar etkileneceğini bilemiyoruz. Bunu hesaplarımızda yarı yarıya paylaştırdık. Bilmediğiniz zaman yüzde 50 yüzde 50 bölersiniz.”

Raporda kamu yatırımlarına ilişkin bir durum tespiti yapılmaması da eleştiri konusu oldu. Ekonomistler eğitim ve altyapıya daha fazla kaynak ayrılmasının doğru olduğunu ancak bunun tüm ülkeye yayılması gerektiğini vurguluyorlar. Tüm bu eleştirilere karşın Almanya'nın konjonktürel olarak yine de iyi durumda olacağı tahmin ediliyor. Rapora göre bu yıl yüzde 1,9'luk, 2015'teyse yaklaşık yüzde 2'lik ekonomik büyüme tahminiyle Almanya uzun vadede yükselişini sürdürecek. İstihdamda her iki yılda da rekor değerler bekleniyor.