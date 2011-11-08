Hükümete dilekçe: İngiltere çok kalabalık!

T24 - İngiltere'de ülkeye yerleşen göçmen sayısının azaltılması için internet üzerinden başlatılan kampanya ilk haftasında 100 binin üzerinde imza topladı.



Kampanyaya öncülük eden Migrationwatch UK (İngiltere Göç İzleme Örgütü), konunun parlamento gündemine taşınmasına olanak sağlayan imza sayısına kısa sürede ulaşmış olmalarından memnun.



Örgütün yaptırdığı ankete göre İngiltere'de her beş kişiden dördü ülkenin fazlasıyla kalabalık olduğunu düşünüyor.



Göçten sorumlu Bakan Yardımcısı Damian Green, net göçmen sayısını düşürmek için hükümetin ''köklü değişikliklere'' gittiğini söyleyerek tepki verdi.



Ulusal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, geçen yıl 62,3 milyon olan İngiltere'nin nüfusunun 16 yıl içerisinde 70 milyona ulaşması bekleniyor.



Migrationwatch UK örgütünün yaptırdığı ankete katılan 1500'ü aşkın kişinin hemen hemen dörtte üçü geleceğe ilişkin nüfus tahminlerinden endişe duyduğunu söylerken, üçte biri aşkın bir bölümü ''çok endişeli'' olduğunu belirtiyor. ''Endişem yok'' diyenlerin oranı ise beşte bir.



İngiltere'de yeni yürürlüğe giren elektronik dilekçe kurallarına göre, herhangi bir konuda belirli bir süre zarfında 100 binin üzerinde imza toplamayı başaran kampanya grupları, konunun Avam Kamarası'nda tartışılmasının önünü açıyor.



Milletvekilleri her dilekçeyi tartışma gündemine almakla yükümlü değil, fakat Migrationwatch UK başkanı Sir Andrew Green, ''Kamuoyunda güçlü bir hissiyatı yansıtan bu dilekçeyi görmezden gelmeleri çok şaşırtıcı olur'' dedi.



Muhafazakar Başbakan David Cameron liderliğindeki koalisyon hükümeti, AB dışından gelen işçilere sınır koyduklarını ve öğrenci vizesi sistemini baştan aşağı değiştirdiklerini vurguluyor.





