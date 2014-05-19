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'Hükümete dava açacağım; suçlu en başta devlet'

Soma faciasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Soma Holding'in maden mühendislerinden Yalçın Erdoğan'ın babası ve amcası açıklama yaptı

19 Mayıs 2014 20:48

Tahir Alperen

Soma faciasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Soma Holding’in maden mühendislerinden Yalçın Erdoğan'ın babası Mahmut Erdoğan ve amcası Halil Erdoğan hükümet ve şirket sahiplerine tepki gösterdi. Amca ''Hükümete tazminat davası açacağım'' derken, baba Mahmut Erdoğan da ''Suçlu en başta devlet'' dedi.

 

‘Hükümete dava açacağım’

 

''Bu çalışanların hepsinin bankalarda kredi borçları var. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Hükümete tazminat davası açacağım” diyen Yalçın Erdoğan’ın amcası Halil Erdoğan, “Bu işin sonuna kadar gideceğim. Benim yeğenim vardiyada değil. Kendi personeli yavaş yavaş içeri girmeye çalışıyor. Sonucunda onun başına patlıyor. Buradaki savcı bey diyor ki 'sizin çocuğunuz bu işletmede emniyet amiri gibi çalışıyormuş.' Benim çocuğum emniyet amiri değildi. Şirket bu konuda sertifika almak üzere bizim çocuğumuzu bir yere bile göndermedi'' ifadelerini kullandı.

 

‘Asıl suçlu en başta devlet’

 

Şirketin maden mühendislerinden Yalçın Erdoğan’ın babası da ''Suçsuzlar içeri alındı suçlular dışarıda. Suçlular şirketin genel müdürü, şirketin sahipleri. Suçlu en başta devlet. Şirketi devlet işletemedi yangından dolayı özel sektöre devretti. Bizim çocuklar da kelle koltukta işletmişler. Neredeyse vatan haini oldular” diye konuştu.

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