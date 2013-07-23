Hükümet zam konusunda işçiyle anlaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri ile görüşmede anlaşmaya varıldığını belirtti.

Bakan Çelik sosyal yardımların ücret zamları oranında artırılacağını söyledi. Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu da, "Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri görüşmelerinde anlaşma sağladık" dedi.

Çelik, Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmelerinde varılan anlaşmayla, ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 4, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için ise yüzde 3 fark verileceğini açıkladı.