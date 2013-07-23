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Hükümet zam konusunda işçiyle anlaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik, Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmelerinde 4+4'de anlaşma sağlandığını bildirdi

23 Temmuz 2013 19:51

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri ile görüşmede anlaşmaya varıldığını belirtti.

Bakan Çelik sosyal yardımların ücret zamları oranında artırılacağını söyledi. Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu da, "Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri görüşmelerinde anlaşma sağladık" dedi.

Çelik, Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmelerinde varılan anlaşmayla, ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 4, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için ise yüzde 3 fark verileceğini açıkladı.

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