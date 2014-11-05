Hükümet, yargıya sicil affında geri adım attı

AKP iktidarının HSYK seçim sürecinde maaş zammıyla birlikte en önemli kozlarından biri olan “sicil affı” konusunda sınırlamaya gidildi. Meclis Adalet Alt Komisyonu’nda görüşülen yargı paketinde yapılan değişiklikle “kınama” ve “kademe ilerlemesinin durdurulması” “cezaların affedilmesi” HSYK Genel Kurulu’nun onayına bağlandı. Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, bu kararla birlikte hükümetin etkin olduğu HSYK Genel Kurulu, istediği hâkim ve savcının cezasını kaldırabilecek. Bu değişiklik olduğu gibi yasalaşırsa 25 Aralık’a takipsizlik veren savcı Ekrem Aydıner’in kınama cezasının ortadan kalkması için HSYK’nin onayı gerekecek.

Telefon dinleme ve izlemelerin kapsamını genişleten, aramalarda somut şüphe yerine makul şüpheyi esas alan yasa tasarısı Meclis’e sunulurken içerisinde hâkim ve savcılara sicil affı getiren düzenlemeler de vardı. Tasarıda yer alan düzenleme kapsamında 14 Şubat 2005 ile 1 Eylül 2013 tarihinde hâkim ve savcıların işlemiş oldukları fiillerden dolayı aldıkları uyarma, aylıktan kesme, kınama ve kademe ilerlemesini durdurma cezaları bütün sonuçlarıyla affedilecekti. Devam etmekte olan inceleme, soruşturma ve kovuşturmalar da bu kapsamda işlemden kaldırılacaktı. Derece yükseltilmesini durdurma ile yer değiştirme cezalarına af ise HSYK Genel Kurulu onayına bağlanmıştı.

İki hafta önce TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülen teklif, sonrasında alt komisyona sevk edilmişti. Alt komisyonda görüşülerek kabul edilen yargı paketinden dikkat çeken değişiklikler çıktı. Buna göre disiplin cezası alan 1500 hâkim ve savcıyı doğrudan ilgilendiren sicil affına yeni sınırlamalar getirildi. Pakette yer alan maddede yapılan değişiklikle “derece yükseltilmesini durdurma” ve “yer değiştirme” cezalarının yanı sıra “kınama” ve “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezalarının affedilmesi HSYK Genel Kurulu’nun onayına bağlandı. Ayrıca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yasası’nın “meslekten çıkarma”yı düzenleyen 69. maddesinin 3. fıkrası uyarınca cezalandırılanlara ise af yolu kapatıldı. Bu madde uyarınca ceza alanlar, af başvurusunda bulunamayacak.

Sicil affına getirilen bu sınırlama hükümetin hoşuna giden kararlar veren hâkim ve savcıları da yakından etkileyecek. Örneğin 25 Aralık soruşturmasına takipsizlik kararı veren savcı Ekrem Aydıner’in aldığı kınama cezası bu değişiklikle birlikte otomatik olarak affedilmeyecek. Aydıner, cezasının affedilmesi için HSYK’nin onayına ihtiyacı olacak. Ayrıca Yargıda Birlik Platformu sözcüsü savcı Abbas Özden de benzer şekilde aldığı kınama cezasını HSYK Genel Kurulu kararıyla kaldırmak zorunda. Paket, bugün Adalet Komisyonu’nda ele alınacak.