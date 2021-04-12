Hükûmet ve Türk-İş pazarlık masasına oturacak: Kamudaki işçi, ilk 6 ay için en az yüzde 10 zam istiyor

Kamudaki taşeron işçilerin de kadroya alınmasıyla birlikte bu yıl yaklaşık 600-700 bin işçi için Türk-İş, hükâmetle pazarlık masasına oturacak. Görüşmelerde kamudaki yüz binlerce işçinin iki yıllık zam oranları belli olacak. İlk 6 ay için en az yüzde 10 zam isteyen işçi, enflasyonun üzerinde bir oran belirlenmesinde kararlı. Geçici işçilere kadro, taban ücretlerde iyileştirme, işçiler arasındaki ücret eşitsizliğinin ortadan kaldırılması, eski işçiye kıdem zammı da masada olacak. Hükümet ile Türk-İş arasında Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü imzalanacak.

Bu yılki görüşmelerde Türk-İş ile Hak-İş birlikte hareket etme kararı almıştı. Bu kapsamda Türk-İş, Hak-İş’in taleplerini aldı. Ancak hükümet ile pazarlık görüşmelerine önceki yıllarda olduğu gibi Türk-İş’in tek başına oturması bekleniyor.

En kritik başlık yüzdelik zam oranı

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, görüşmeler öncesinde Türk-İş içerisinde sendikaların katılımı ile yine Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. İşçinin talepleri de netleşmeye başladı. Görüşmelerdeki en kritik başlık yüzdelik zam oranı olacak. Bu konuda işçi kesimi öncelikle taban ücretlerde iyileştirme istiyor.

“İlk 6 aylık zam oranı mutlaka yüzde 10’un üzerinde olsun”

İyileştirmenin ardından da yüzdelik zam ve refah payı talep ediliyor. vİlk 6 aylık zam oranının mutlaka yüzde 10’un üzerinde olması talebi var. Diğer 6’şar aylık dilimlerde de refah payı talep ediliyor.

"Eski işçiye kıdem zammı verilsin"

İşçi kesiminin bir diğer önemli talebi de “kıdem zammı” olacak. Eski işçiye kıdem zammı verilmesi isteniyor.