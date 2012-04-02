Hükümet ve CHP 12 Eylül davasına müdahil olacak

Bakanlar Kurulu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Başbakanlık Merkez Bina'daki toplantı sonrası Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısında 12 Eylül davasına müdahil olunması kararı alındığını bildirdi.

Öte yandan CHP'de, 12 Eylül davasına müdahil olmak için yarın başvuruda bulunacak.

Bakanlar Kurulu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Başbakanlık Merkez Bina'daki toplantı sonrası Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç açıklamalarda bulundu.

12 Eylül darbesiyle ilgili görülecek davaya ilişkin konuşan Arınç, "12 Eylülle ilgili dava 4 Nisanda görülmeye başlayacak. Bakanlar Kurulu da bu davaya müdahil olunup olunmayacağı ile ilgili görüşlerini belirtti. Bu davaya müdahil olunması kararı verildi" diye konuştu.

CHP'li Tarhan başvuruda bulunacak

CHP TBMM Grubu'ndan yapılan açıklamada, CHP Ankara Milletvekili ve Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, yarın Ankara Adliyesi'nde, CHP'nin 12 Eylül davasına müdahil olma talebine ilişkin başvuruyu yapacağı bildirildi.