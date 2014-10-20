Hükümet, Vakıfbank'ın Hazine'ye devri için harekete geçti

Hükümetin, bugün Meclise gönderdiği tasarıdan Vakıfbank sürprizi çıktı. Tasarının 7. maddesi ile Vakıflara ait olan yüzde 58'lik hissenin tamamı, belli bir bedel karşılığı Hazine'ye devrediliyor. Menderes'in talimatıyla kurulan bankanın hisselerinin Hazine'ye devredilmesi 'kamulaştırma' olarak değerlendiriliyor.



Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, hükümetin, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu başta olmak üzere bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa tasarısında Vakıfbank ile ilgili çok önemli bir değişiklik yer aldı. Tasarının 7.maddesi ile 6219 Sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Kanunu'nun 6.maddesine yeni fıkralar eklenmesi öngörüldü.

Yüzde 58.5'lik hissesi Hazine'ye devredilecek

Buna göre banka hisselerinden, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan yüzde 58.5 oranındaki payın tamamı, Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek beher hisse değeri üzerinden Hazine'ye devredilecek. Hazine'nin ödeyeceği rakam; banka tarafından üç ayrı firmaya yaptırılan bedelin ortalaması göz önünde bulundurularak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek.

Yine ödemenin nasıl yapılacağına da hükümet karar verecek.



Bankacılık yetkilileri, kamulaştırma adımının arkasından Vakıfbank'ın özelleştirilmesinin gündeme geleceğine dikkat çekiyorlar.

Vakıf malı kamulaştırılamaz

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden üst düzey bir bürokrat, Vakıflar Bankası'nın bizzat Adnan Menderes'in talimatıyla 1954 yılında kurulduğunu ve Menderes'in kendi cebinden 50 lira verdiğini anımsattı.



İsmini vermek istemeyen bürokrat, "Türkiye yüzölçümünün neredeyse yüzde 25'i vakıf malı. Vakıfların banka ihtiyacı mı kalmadı da Vakıfbank özelleştirilecek. Vakıflar'ın hangi malı bu kadar süre içinde böylesine değerlenmiş? Banka 1954'te 50 milyon lira sermayeyle kurulmuş. Bugün değeri 10 milyar dolar. Bunun yaklaşık yüzde 60'ının vakıflara ait olduğunu düşünürsek; 6 milyar dolar. Var mı böyle başka bir yatırım" diye sordu.

'Anayasa Mahkemesi'nden dönmezse AİHM'den döner'

Aynı bürokrat, bunun yasalaşması halinde Anayasa Mahkemesi, orası olmaz ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden döneceğini iddia etti. Hükümet gerekçesinde, BDDK'nin temettü izni vermemesinin gösterildiğini vurgulayan bürokrat, "Ne olmuş daha önce de izin verilmiyordu. Vakıfların paraya ihtiyacı varsı, yüzde 5 hissesini halka arz etsin, kendisine düşen miktarı, 300 milyonu cebine koysun" dedi.