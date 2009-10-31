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Ekonomi

Hükümet umudu vergilere bağladı

2010 yılı bütçesi TBMM'ye sunuldu. Hükümet bütçeyi denkleştirebilmek için dolaylı vergilerde yüzde 25 artış hedefi koydu.

31 Ekim 2009 02:00

2010 yılı bütçesi TBMM'ye sunuldu. Hükümet bütçeyi denkleştirebilmek için dolaylı vergilerde yüzde 25 artış hedefi koydu. Ancak bunu yeni vergiler yerine akaryakıt, otomotiv, tütün, içki gibi kalemlerin vergilerini artırarak sağlamayı amaçlıyor. Emlak vergisine de zam yolda.




TBMM'ye sunulan 2010 bütçesinin hedeflerine ulaşması vergilere bağlı. Çünkü bütçenin en büyük gelir kalemi vergi. Yıllardır eleştirilen dolaylı vergilerde hedeflenen yüzde 25'lik artışla yıl sonunda tahsilatın 107.1 milyar liraya ulaşması umuluyor. Doğrudan vergilerde öngörülen artış ise yüzde 9.

Genel görüş hükümetin gelir hedefine ulaşabilmesi için akaryakıt, alkol ve tütüne yükleneceği yönünde. Son yaşananlar da bunun habercisi olarak gösteriliyor.

İlk zam haberi geçen hafta benzinden gelmişti. "Benzinde rekor zam" manşetleri süslerken kurşunsuz benzinin litre fiyatı 3 lira 36 kuruş oldu ve rekor kırdı. Üstelik bu 3.36'nın 2.2 lirası sadece vergi.

Zam furyası daha sonra motorine de sirayet etti. Motorinin litre fiyatı da yüzde 2,46 artışla 2 lira 70 kuruştan, 2 lira 76 kuruşa ulaştı. Kırsal motorinin fiyatı da yüzde 2,91'lik artışla 2,66 liraya yükseldi.


Emlak vergisine zam

Akaryakıt zamlarıyla beli bükülen vatandaşlara ikinci kötü haber de emlak vergisinden geldi. Hükümet emlak vergisine esas inşaat maliyet bedellerini yüzde 12 ila 25 arasında artırdı.

Tebliğe göre emlak vergisine esas alınacak fabrika, otel binalarının metrekare inşaat maliyetleri yüzde 12, sinema ve tiyatro binaları ile meskenlerinki ise yüzde 25 zamlanacak.

Bütçede 2010 yılında 50 milyar lira açık öngörülüyor. Bütçeyi olumsuz etkileyen ve seçim öncesi harcamaları en çok eleştirilen yerel yönetimlerin ise 2010 yılında gelirlerinin yüzde 18 giderlerinin ise 17 artması bekleniyor. Gelir hedefi ise 40 milyar lira.

VERGİ ARTIŞ HEDEFLERİ (milyon TL)    2009 (revize)      2010 hedef             Artış (%)

Petrol ve doğalgaz                                       24.300                  30.695                    26,15

Motorlu taşıt araçları                                   2.364                     3.803                      60,85

Alkollü içkiler                                                2.028                    2.166                       6,8

Tütün mamulleri                                        11.599                  16.417                     41,54

Kolalı gazozlar                                             204                        222                          8,64

Dayanıklı tüketim                                        1.056                    1.405                      32,98

ÖTV (toplam)                                              41.513                   54.631                     31,6

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