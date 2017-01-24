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“Hükümet terörle bu milleti tehdit ediyor, yazıklar olsun”

Kurtulmuş'un "Referandumdan 'evet' çıktıktan sonra terörün sesi kısılır" sözlerine partilerden tepki geldi

24 Ocak 2017 19:37

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş’un "Referandumda evet oyundan sonra bu terör örgütlerinin hiçbir sesi çıkmayacak hale gelirler. Bu terör örgütlerinin referandumdan sonra sesleri solukları iyice kısılacaktır” sözlerine tepki gösterdi.

"Yazıklar olsun"

Altay, Twitter hesabından Kurtulmuş’un adını vermeden paylaştığı mesajda “Hükümet terörle bu milleti tehdit ediyor yazıklar olsun” ifadesini kullandı.

"Ülkeyi kim yönetiyor?"

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen de Kurtulmuş’un sözlerine ilişkin şu mesajı paylaştı:

”Evet çıkarsa terör biter" diyenler önce bugün neden bitmediğinin hesabını vermeli. Ülkeyi kim yönetiyor?

"En küçük patlamadan sorumlusunuz"

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp de “Zorla rıza üretmeyin artık. Oluşabilecek her can kaybından,en küçük patlamadan sorumlusunuz” ifadelerini kullandı.

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