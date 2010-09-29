Hükümet tek tip askerliği rafa kaldırıyor

T24 - Hükümet, kamuoyunda tartışmalara neden olan "tek tip askerlik"le ilgili çalışmayı rafa kaldırmaya karar verdi.



Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, dün sabah tek tip konusundaki sorulara "Genelkurmay çalışmasını Başbakanlık’a verdi, bundan sonra inisiyatif Başbakanlık'ta, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Dairesi'nde" yanıtını vermişti.



Bakan Gönül daha sonra yaptığı açıklamada ise sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.



Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner'in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde konunun gündeme gelmiş olabileceğini belirten Gönül, "Konu görüşülmüş olabilir ama bakanlığımızdan Başbakanlık'a gitmiş herhangi bir tasarı yok. Konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.



AKP MYK devam ederken, Başbakanlık da söz konusu çalışmanın gelip gelmediği konusunda araştırma yaptı.



MYK’da “tek tip” askerlik uygulamasına karşı çıkanlar oldu. Bazı milletvekilleri, eğitim bakımından sınıflandırma yapılmamasına karşı çıktı.



Hükümet’in tartışmalara neden olan “tek tip askerlik”le ilgili düzenlemeyi rafa kaldırıldığı öğrenildi.





