Hükümet, tasarrufların artırılmasına yöneliyor

T24 / ANKARA - Muzaffer Gençdoğan

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, “yapısal reform çalışmalarımız, tasarruf oranlarının artırılması, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, üretim ve ihracatın daha yüksek katma değerli ve ileri teknolojiyle yapılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve kayıtdışılığın azaltılması alanlarında yoğunlaşacak” dedi

Hükümetin, daha önce açıklanan Orta Vadeli Programa ilişkin yapısal reformlarında yoğunlaşacağı alanlar netleşmeye başladı. Buna göre, reform çalışmaları; tasarruf oranlarının artırılması, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, üretim ve ihracatın daha yüksek katma değerli ve ileri teknolojiyle yapılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve kayıtdışılığın azaltılması alanlarında yoğunlaşacak.

Babacan, Hazine Müsteşarlığı ile BDDK, SPK ve Merkez Bankası’nın 2014 yılı bütçe tasarılarının görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na yaptığı sunumda, Orta Vadeli Program kapsamında hükümetin öngördüğü yapısal reformlardaki yoğunluk alanları hakkında bilgi verdi. Son dönemde küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalara bağlı olarak Mayıs-Ağustos 2013 döneminde Türkiye’den sermaye çıkışı yaşandığına dikkati çeken Babacan, “Eylül-Ekim döneminde portföy yatırımlarında ise net girişler görüldü. Hem bankacılık hem de banka dışı özel sektörün dış borç çevirme oranlarının yıllıklandırılmış bazda yüzde 100’ün üzerinde bulunması, her iki sektörün de dış finansmana erişimi rahatlıkla gerçekleştirdiğini göstermektedir” dedi. Babacan, 25 Ekim itibariyle Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervlerinin altın dahil 134.3 milyar dolara yükseldiğini ifade etti.

2014 yılına ilişkin makro hedefler hakkında da bilgi veren Babacan, yüzde 4 oranında büyüme, yüzde 5.3 enflasyon öngörüldüğünü, 2014-2016 döneminde işsizlik oranını yüzde 8.9 düzeyine çekerek 1 milyon 833 bin kişilik istihdam yaratmayı hedeflediklerini söyledi. Ali Babacan “Önümüzdeki dönemde küresel konjonktürün özellikle tüm gelişmekte olan ülkeler için daha zorlayıcı olacağı öngörülmektedir. Böyle bir ortamda Türkiye olarak, bir yandan iç ve dış dengeyi sağlam tutmak, diğer yandan büyüme ve istihdamı artırmak durumundayız” diye konuştu.

Babacan’ın verdiği bilgiye göre, Hükümetin önümüzdeki yıldan itibaren uygulamaya koyması beklenen yapısal reform alanları, satır başlarıyla şöyle:

--Yapısal reform çalışmaları; tasarruf oranlarının artırılması, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, ihracat kapasitesinin artırılması, üretim ve ihracatın daha yüksek katma değerli ve daha ileri teknoloji ile yapılması, araştırma-geliştirme ve yenilikçiliğin artırılması, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, eğitim sisteminin geliştirilmesi, işgücü piyasasının esnekliği ve kayıtdışılığın azaltılması alanlarında yoğunlaşacak.

--Makro ihtiyati tedbirler etkin şekilde kullanılmaya devam edilecek.

--Kamu maliyesinde disiplinin korunması uygulaması aksatılmadan sürdürülecek. Bu kapsamda kamu kesimi yatırım-tasarruf açığı düşürülerek cari açıkla mücadeleye katkı sağlanacak.

--Para politikasının etkinlik ve esnekliği artırılacak, özel sektör yatırımlarının dışlanmasını engelleyen sorunların çözümüne önem verilecek, kamu borcunun sürdürülebilirliği korunacak.

--Merkezi yönetim bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 1.1 seviyesinde kalması sağlanacak. Toplam iç borç çevirme oranı 2014 yılında yüzde 86 seviyesinde tutulacak.

--AB tanımlı kamu borç yükü azaltılarak 2016 yılında yüzde 30 düzeyine indirilecek.

--KİT’lerin karlılık, verimlilik, ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak işletilmesi temel hedef olacak. Bu amaçla KİT’lerde yetkilendirmeyi, hesap verebilirliği, şeffaflığı, karar alma süreçlerinde etkinliği ve performansa dayalı yönetimi esas alan stratejim yönetim anlayışı yaygınlaştırılacak. KİT’lerde uluslararası standartlara uygun iç denetim birimleri ve iç kontrol sistemleri oluşturulacak.

--Erken aşama ve teknoloji odaklı firmaların finansmana erişiminin artırılması, yeni finans ürünleri ve hizmetlerinin geliştirilmesi yönündeki çalışmalar hızlandırılacak. Teknolojik gelişmenin ve yenilikçi fikirlerin desteklenerek büyük işletmelere dönüştürülmesine önemli katkısı olan girişim sermayesi fonlarına ilişkin ikincil mevzuat kısa zamanda çıkarılacak.