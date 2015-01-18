Hükümet 'tasarruf' dedi ancak araç harcaması 850 milyon TL'ye yaklaştı

AKP hükümetinin lüks taşıt merakına yönelik eleştiriler 2014 yılında yapılan harcamalarla bir kez daha gündeme geldi. Hükümetin 2014 yılı araç harcaması 843 milyon 386 bin TL’ye ulaştı, aralık ayında araç alımına yapılan harcamalar fırladı.

Bütçe rakamlarından yaptığı hesaplamalara göre, sözde tasarruf önlemlerini birbiri ardına yürürlüğe koyan AKP’nin tasarruf anlayışı hükümetin harcamalarını kapsamadı. BirGün gazetesinden Nurcan Gökdemir’in haberine göre, 2014’te uçak ve zırhlı lüks araçlar alındığı bilinen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’e alınan lüks araçla bu tüketim alışkanlığının tüm bürokrasiye hâkim olduğu ortaya çıkmıştı. Bütçe rakamlarına göre, hükümet 843 milyon 836 bin TL’lik kara, deniz, demiryolu araçları ile uçak ve helikopter satın aldı. Aralarında zırhlıların da bulunduğu taşıtlara bir yılda 372 milyon 687 bin TL, demiryolu araçlarına 22 milyon 847 TL, gemi için 1 milyon 690 bin TL, uçak ve helikopterler için de 446 milyon 127 bin TL’lik harcama yapıldı.

Yılın son ayında harcamalarda büyük artışlar yaşandığı da dikkati çekti. AKP hükümeti aralık ayında 269 milyon 728 bin TL’lik makam ve hizmet aracı, 424 milyon 277 bin TL’lik de uçak ve helikopter alımı yaptı. Aralık ayındaki araç alımı 717 milyon 70 bin TL’ye ulaştı.

2015 rakamları görülmeyecek

Hükümet büyük eleştiri kaynağı olan lüks araç alımından vazgeçmek yerine 2015 bütçesinde fazladan araç alımını gizleyecek yeni bir yöntem buldu. Buna göre, 2015 Bütçe Yasası’na eklenen yeni bir maddeyle kamu kurumlarının bütçenin ilgili cetvelinde bulunmayan taşıtları almasına da olanak sağlandı. Bütçede yer alanlar dışında alım yapmak isteyenler araçların cinsi ve sayısını Maliye Bakanlığı’na bildirecek. Bakanlar Kurulu’nun onayladığı bütçe dışı araçlar alınabilecek. Bu yolla 2015’te alımı planlanan 7 bin 458 yeni araç dışında bilinmeyen sayıda yeni araç alımı yapılabilecek.