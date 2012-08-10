Hükümet, tampon bölge kurmak için Suriye'ye tezkeresiz girmek istiyor

Suriye’deki çatışmaların giderek şiddetini artırması üzerine hükümet, “güvenlikli bölge” seçeneğini “tezkeresiz” uygulamaya koymak için düğmeye bastı. Bir hükümet yetkilisi, “Tüm seçenekler masada, tezkeresiz girmek dahil. Onun ilerisi gerisi dahil” dedi.

Bahadır Selim Dilek'in Cumhuriyet gazetesindeki haberine göre; Suriye’de Beşşar Esed’e bağlı güçler ile muhalifler arasındaki çatışmaların Türkiye’nin sınırına dayanması, Ankara’yı harekete geçirdi.

Bir süreden bu yana Suriye topraklarında güvenlikli bölge oluşturmak için formül arayan hükümet, çatışmaların şiddetini artırması ve PKK destekli PYD’nin bölgede kendini göstermeye başlaması üzerine, bütün seçenekleri değerlendirmeye aldı.

Edinilen bilgilere göre güvelikli bölge oluşturulması için bütün planlar hazırlandı. Bu çerçevede, Türkiye sınırına mücavir beş noktada ve ortalama 20 kilometre derinlikle güvenlikli bölgeler oluşturulması için düğmeye basıldı. Sınır boyunca cep biçiminde oluşturulması öngörülen güvenlik bölgeler, stratejik açıdan Türkiye’ye yakın ulaşım yolları çevresinde seçildi. Bunun için hükümetin tezkere için Meclis’e gitmeden Bakanlar Kurulu kararı ile askerin Suriye’ye gönderilmesi üzerinde duruluyor.

BM Güvenlik Konseyi kararı olmadan başlatılması öngörülen “güvenlikli bölge kurma” operasyonu sonrasında Türkiye’nin uluslararası kamuoyuna Suriye’den “güçlü ve yakın tehdit” algısı içinde olduğu açıklaması yaparak meşuriyet zemini sağlamaya çalışabileceği belirtiliyor. Ancak yetkililer tampon bölge için başlatılacak operasyonun zamanlaması konusunda bilgi vermekten kaçınırken önde gelen bir hükümet yetkilisi, “Tüm seçenekler masada, tezkeresiz girmek dahil. Onun ilerisi gerisi dahil” diyerek Türkiye’nin operasyon için tüm hazırlıkları tamamladığı mesajını da verdi.

Suriye’ye ilişkin gelişmeler açısından ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın yarın yapacağı Türkiye ziyareti büyük önem taşıyor.