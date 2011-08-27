Hükümet, 'tam gün' yasasını gizlece başlattı

T24 - Hükümet, daha önce iptal edilen "Tam gün" uygulamasını sürpriz bir şekilde Adalet Bakanlığı’na ilişkin bir kararnameye koyarak yeniden başlattı. Artık muayenehanesi bulunan öğretim üyeleri, kendi üniversitelerinde hasta bakamayacak, ameliyat yapamayacak.







Binlerce doktoru ilgilendiren tam gün uygulaması Resmi Gazete’de yayımlandı.



Ancak uygulamaya ilişkin düzenlemeler Adalet Bakanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkındaki kanun hükmündeki kararnamenin içine gizlendi. Meslek dernekleri bile Resmi Gazete’deki düzenlemeyi akşam saatlerinde farkedebildi.



Kararnameye göre, üniversite öğretim üyesi, muayenehane açması durumunda kendi üniversitesinde sadece eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunabilecek, hasta bakamayacak ve ameliyat yapamayacak.



Kendi üniversitesi dışında özel bir hastane ya da kendi muayenehanesinde çalışan öğretim üyesine döner sermaye payı verilmeyecek.



Önceden sadece devlet hastaneleri başhekimlerine getirilen bir yasak, üniversitelere de yaygınlaştırıldı.



Buna göre başhekimin yanında, rektör, dekan, enstitü, bölüm, anabilim ve bilim dalı başkanları da muayenehane açamayacak.



Söz konusu yasaklar bu kararname ile GATA'daki doktorlar için de geçerli kılınıyor.



Kararname ile önceki yargı kararlarının ortadan kaldırıldığını savunan Türk Tabipleri Birliği ise iptal davası açmaya hazırlanıyor.



Tam gün yasası devlet ve üniversite hastanelerinde çalışan doktorlara "ya hastane ya muayenehane" seçme zorunluluğu getiriyordu.



Ancak CHP'nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi yasanın bazı maddelerini iptal edince üniversitede çalışan doktorlara 8 saatlik mesainin ardından muayenehane ya da özel hastanelerde çalışma yolu tekrar açılmıştı.





