Hükümet Sözücüsü: Emeklilik yaşına göre yönelik çalışma yok; var olan düzenleme geçerlidir

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye'deki 52 olan emeklilik yaşının yukarıya çekilmeyeceğini belirterek "Emeklilik yaşının yukarı çekilmesinden ziyade mevcut emeklilik yaşıyla ilgili düzenlemeler devam ediyor. OECD ülkelerinde emeklilik yaşı 72, bizde 52. Bu yaşın ileri gitmesi kaçınılmazdır." dedi.

Kurtulmuş emeklilikler ilgili ilerleyen yıllarda değişiklik yapılabileceğini ifade ederek "Kadınlarda emeklilik yaşının 58, erkeklerde 60'a çekilmesi hedefleniyor ileriki yıllarda." şeklinde konuştu.

Toplantıda kıdem tazminatı reformunun detaylı bir şekilde gündeme geldiğini söyleyen Kurtulmuş, "Politika hedefleri olarak, işçiyi hak kaybına uğratmayacak, işverene ilave yükler getirmeyecek, tahsilat sorunu olmayacak, sürdürülebilir bir yapının ortaya konulduğu bu reform, detaylarıyla Bakanlar Kurulu üyeleriyle paylaşıldı. Bu reformun uygulanabilmesi için ilave bir yapıya ihtiyaç olmadığı, mevcut yapıyla bu reformun yapılabileceği ortaya konuldu" ifadesini kullandı.

Bakanlar Kurulu toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Soru: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, gelişmiş ülkelerde emeklilik yaşının 72 olduğunu ifade etti. Bu kapsamda bir düzenleme mi var?

Numan Kurtulmuş: Hayır, yok. Emeklilik yaşının yukarı çekilmesinden ziyade mevcut emeklilik yaşıyla ilgili düzenlemeler devam ediyor. Sayın Müezzinoğlu'nun söylediği şu, OECD ülkelerinde bu yaş 72, bizde 52. Bu yaşın ileri gitmesi kaçınılmazdır. Kadınlarda emeklilik yaşının 58, erkeklerde 60'a çekilmesi hedefleniyor ileriki yıllarda.



Soru: Sayın Cumhurbaşkanı AB ile 12 aylık bir planlamadan bahsetmişti.

Numan Kurtulmuş: Sayın Cumhurbaşkanı'nın son zamanlarda yaptığı ziyaretlere baktığınızda, özellikle dünya siyasetinin yeni bir dönemden geçtiği. Yeni arayışlar içerisinde olunan bir dönemde, sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretlerini gözden geçirmek Türkiye'nin ümitlerini artırıyor. Rusya, Kuveyt, ABD, Brüksel...

Özellikle son zamanlarda AB ile Türkiye arasında ciddi birtakım sıkıntılar olduğunu hep beraber gördük. Ancak Türkiye'nin esas amacı, AB ile tam üyelik müzakereleri çerçevesinde ilişkileri iyileştirmektir.

Brüksel'de bir takvim ortaya çıkmış gözüküyor. Hangi konular öncelikli olarak ele alınacak? Bunların çalışmasını yapacağız. Dediğim gibi başka konuları gündeme alıyoruz diye AB perspektifinden vazgeçiyor olmayız. Bundan sonra aradaki gerginliklerin azaltılması ve ortak anlayışın hakim olması açısından fasılların açılması önem taşıyor. "

