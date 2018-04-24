Hükümet Sözcüsü'nden Kılıçdaroğlu'nun 'Osmanlı' sözlerine yanıt: Katıksız Türk düşmanlığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı İmparatorluğu'yla ilgili sözlerini eleştiren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözücüsü Bekir Bozdağ, "Osmanlı Devleti'ni zulümle veya zalimlikle itham etmek, sadece cahillikle izah edilemez. Osmanlı düşmanlığı, katıksız Türk düşmanlığıdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mersin'in Silifke ilçesinde katıldığı etkinlikte, "Osmanlı döneminde herkes padişahın kulu ve kölesiydi. Millet diye bir kavram yoktu. Türk milleti diye de bir kavram yoktu. Çünkü Osmanlı Türklerle alay ediyordu. Osmanlı'nın zulmüne karşı bu çadırlarda ne mücadeleler verildi. Dadaloğlu, Köroğlu boşuna mı çıktı? Boşuna mı söylediler, padişahın fermanını ama dağların da bize ait olduğunu" diye söylemişti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt veren Bozdağ, "Osmanlı, ceddimizdir. Osmanlı, atalarımızın kurduğu en büyük ve en ihtişamlı devletlerden biridir" ifadesini kullandı.

Twitter hesabından açıklama yapan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Osmanlı, yalnız Kayı Boyunun değil bütün Türk boylarının devletidir. Osmanlı Devleti, tüm Türk boylarının şanını yüceltmiş ve Türk'ün adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Türk milleti, Osmanlının torunlarıdır. Türkiye Devleti de Osmanlı Devleti'nin devamıdır. Türk milleti ve Türkiye Devleti; hem Osmanlı Devleti'nin ve hem de Osmanlılar'ın mirasçısıdır."