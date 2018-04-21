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Hükümet Sözcüsü'nden ‘deizm' yorumu: Bu iftirayı atanlara, “Hadi oradan bre ebleh” demeliyiz

"İmam Hatipliler, muhafazakarlar İslam'ın her bir hükmünü tereddütsüz kabul eder"

21 Nisan 2018 15:35

Türkiye’deki gençler arasında deizme inananların sayısının arttığı yönündeki değerlendirmeleri ‘kirli bir tuzak ve saldırı’ olarak nitelendiren Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Bu iftirayı atanlara hep bir ağızdan; ‘Hadi oradan bre ebleh!’ demeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Bozdağ, “Muhafazakarların veya İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin “deizme” kaydığı söylemleri, raporları; bir iftiraya insanları ikna için başlatılmış kirli bir operasyon; kirli bir tuzak ve kirli bir saldırıdır. Deizmin kabulü; Yüce Allah’ın Kur’an ve sünnetteki vasıfları ile peygamberlere, meleklere ve kitaplara imanı ve peygamberlere gelen ilahi vahyi ve İslam’ın temel pek çok ilkesini reddetmektir. Deizmi kabul eden Müslüman olamaz ki muhafazakar Müslüman ya da İHL’li olsun” dedi. Bozdağ, şöyle devam etti:

“İmam Hatip Lisesi öğrencilerine ve muhafazakarlara dönük kirli tuzak ve saldırılara karşı daima uyanık olmalıyız ve bu kirli tuzağı kuranlara, saldırıyı yapanlara ve iftirayı atanlara hep bir ağızdan;”hadi oradan bre ebleh!” demeliyiz.

"İmam Hatipliler, muhafazakarlar İslam’ın her bir hükmünü tereddütsüz kabul eder"

İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve bilumum muhafazakarlar hülasa Müslümanlar; Kur’an ve sünnetin tavsif ettiği şekilde Allah’a, peygamberlere, meleklere, kitaplara, ahirete, kaza ve kadere iman ederler. İslam’ın her bir hükmünü tereddütsüz kabul ederler.

Belli ki İmam Hatip Liselerinin yetiştirdiği nesillerden ve muhafazakarlardan rahatsız olanlar; onları itibarsızlaştırmak ve kendi içinde ayrıştırmak ve nihayetinde onları islam’dan uzaklaştırmak isteyenler işbaşındalar. Ama başaramayacaklar. Her zaman ki gibi kaybedecekler..."

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