Hükümet Sözcüsü'nden CHP'nin OHAL eylemine tepki: Oturma zamanı değil, ayağa kalksınlar

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP İl Başkanlığı tarafından Beyoğlu'nda yapılacak 'OHAL Değil, Demokrasi İstiyoruz" isimli oturma eylemine tepki gösterdi. Bozdağ "Benim onlara tavsiyem, oturma vakti değil, ayağa kalksınlar, AK Parti'yi örnek alsınlar" dedi.

TIKLAYIN: Polis ablukası sürüyor | Binlerce CHP'li Taksim'de oturma eylemine başladı: Susma, haykır, OHAL'e hayır!

Bozdağ, Katar'da gündeme ilişkin olarak soruları yanıtladı. Bozdağ, "Suriye politikamız, herhangi bir ülkenin yanında veya karşısında olma politikası değildir, hakkın ve doğrunun yanında olma politikasıdır" dedi.

"Üstü kapalı destek veriyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bozdağ, şöyle konuştu:

"Kendi milletvekillerini Esed'e gönderiyor, onunla fotoğraf çektiriyor. Öte yandan da Esed'in bütün yaptıklarını yok sayarak adeta Esed'e üstü kapalı bir destek veriyor. Şu anda yaptığı budur."

"Savunmasız insanları öldürüyorsunuz"

Suriye'deki gelişmelere değinen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Konvansiyonel silahlarla öldürme de kimyasal silahlarla öldürme gibi aynı şekilde suçtur. Çünkü ikisinde de masum insanları, sivilleri, çaresiz olanları, savunmasız insanları öldürüyorsunuz."

"AK Parti'yi örnek alsınlar"

CHP'nin OHAL'e karşı başlatacağı oturma eylemini eleştiren Bozdağ, "AK Parti'yi oturarak engellemeleri mümkün değildir. AK Parti yoluna devam edecektir. Benim onlara tavsiyem, oturma vakti değil, ayağa kalksınlar, AK Parti'yi örnek alsınlar" dedi.