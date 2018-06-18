Hükümet Sözcüsü'nden 'bedelli' askerliğe yeşil ışık

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ gündemdeki bedelli askerlik konusuyla ilgili olarak, "TSK'nın ihtiyaçları dikkate alınarak bedel ve yaş sınırı belirlenecek, ona göre adım atılacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile hükümet yetkilileri 24 Haziran baskın seçimlerine giderken "Bedelli askerlik gündemimizde yok" açıklaması yapmış, Başbakan Binali Yıldırım ile AKP Sözcüsü Mahir Ünal arasında "Kendi düşüncesi" tartışması yaşanmıştı.

Seçimler yaklaşırken sosyal medyada sık sık örgütlenen bedelli askerlik taraftarları hükümet yetkilileri ve AKP'lilere taleplerini iletiyorlardı.

Erdoğan ve AKP, 24 Haziran'ın son düzlüğünde bedelliye yönelik olarak söylem değişikliğine gittiler. "24 Haziran'dan sonra değerlendirileceğini" söylediler.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da bedelli askerlikle ilgili olarak, TSK'nın ihtiyaçları dikkate alınarak bedel ve yaş sınırı belirlenecek, ona göre adım atılacak" dedi.