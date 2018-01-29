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Hükümet Sözcüsü: Zeytin Dalı Harekâtı başarılı oluncaya kadar devam edecek

Bozdağ'dan ABD'ye: Bu beslediğiniz teröristlere verdiğiniz silahları derhal toplayın

29 Ocak 2018 15:51

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Hareâtının başarılı oluncaya kadar süreceğini söyledi.

"Buna bizim bir süre tayin etmemiz mümkün değildir. Bu süreyi, Zeytin Dalı harekatının başarıya ulaşması belirleyecektir. Harekatın kısa bitmesini isteyenlerden bizim de istediğimiz" diyen Bozdağ, "O zaman bu beslediğiniz teröristlere verdiğiniz silahları derhal toplayın" diye konuştu.

İstanbul'da 'Kudüs' konulu seminerde konuşan Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın açıklamarı şöyle:

Sınırlı olsun, süreli olsun diyenlere söylüyoruz. Bu harekat zaten kapsamı belli bir harekat. Terör örgütleri ve teröristlerdir, yani bu bölgedir. Ne kadar sürecek? Son terörist etkisiz hale getirilinceye, bölgede istikrar sağlanıncaya ve oradaki insanlar barışın tadını tadıncaya kadar bu devam edecektir.

Buna bizim bir süre tayin etmemiz mümkün değildir. Bu süreyi, Zeytin Dalı harekatının başarıya ulaşması belirleyecektir. Harekatın kısa bitmesini isteyenlerden bizim de istediğimiz. O zaman bu beslediğiniz teröristlere verdiğiniz silahları derhal toplayın.

Türkiye'nin sınırında ve yanı başında bir terör devletinin kurulmasına göz yummasını beklemek, izin vermesini beklemek akıl kârı değildir.

Bu harekatın hedefi Kürt kardeşlerimiz değildir. PKK terör örgütü ve Türkiye'nin aleyhine çalışan başkaca terör örgütleri ve uluslararası karanlık çevreler; 'Türkler, Kürtleri öldürüyor' şeklinde haberler yapıyorlar, 'sivillere vuruyor' şeklinde haberler yapıyorlar. Bunların tamamı yalan haberlerdir. Türkiye, Kürt kardeşlerimizin de devletidir.

Bizim bu harekatı toprak kazanmak için yapmadığımızı herkes biliyor. Suriye devletine, toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine ve egemenliğine saygı ilkesi içinde yapmıştır. Türkiye işgalci değildir, bölgede kalıcı hiç değildir.

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Bekir BozdağAfrin operasyonuzeytin dalı harekatı

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