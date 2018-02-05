Hükümet Sözcüsü: Yerli ve milli WhatsApp kuruyoruz!

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, yüzde yüz yerli ve milli Whatsapp benzeri bir uygulama ürettiklerini açıkladı.

Afrin'de Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan bir Türk tankının Rusya menşeili bir silahla vurulduğu iddiasını değerlendiren Bozdağ, "Elimzideki veriler fikir versede kesin olarak bir bilgi yok" ifadelerini kullandı.

"Maliye Bakanlığı'na 2 bin yeni personel alınacak" açıklamasında bulunan Bozdağ, Kilis ilinin tamamı için vergi borçlarının ertelendiğini bildirdi.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisinin çekilmesi konusunu değerlendiren Bozdağ, "Son bir yıldır Hollanda'nın Ankara'da zaten büyükelçisi yoktur. Olmayan büyükelçilerini resmen geri çektiklerini açıklamışlardır. Bu yeni bir durum değil bizim için, malumun ilanıdır. Ancak Hollanda ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmemiştir." dedi.

Bozdağ'ın açıklamasında öne çıkanlar şöyle

Maliye Bakanımız vergi konularında önemli değişiklikler içeren reform paketini Bakanlar Kurulumuza sunmuştur. Reform paketi özellikle mali yüklerin azaltılması ve piyasanın canlandırılması hususunda çok önemli değişiklikler içermektedir. Bunlardan bazıları, mükelleflerin ileriye dönük dönemler için, sonraki dönemden devreden KDV'sinin iadesine imkan sağlanıyor. 2018 yılı öncesi dönemlere ait iade edilmeyen KDV'nin iadesinin önü açılıyor. Üç ay içerisinde iade edilmeyen KDV'ye faiz ödemesi getiriliyor.

Yerli bir Whatsapp üzerinde çalışıyoruz. Whatsapp'tan daha güvenli. Dün Cumhurbaşkanımız bu sistemle Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında görev yapan komutanlala görevli olarak görüştü.

Başbakanımızın Hatay ve Kilis'e yaptığı ziyaretlerde vatandaşlarımızın Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle ortaya çıkan sorunlarına ilişkin yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Kilis'te esnafın borçları ertelendi

Kilis esnafının vergi borçları 2018 tarihine kadar uzatıldı.

Afrin bölgesini terörden arındırmak sınır güvenliğimizi ve bölgede yaşayan vatandaşımızın can ve mal güvenliği için Afrin Harekatı başlatılmıştır.

Hava sahasını kullanmaya ilişkin bir sorun söz konusu değildir. Kesin bir bilgiye ulaşınca bunun menşelini açıklayacağız. Elimzideki veriler fikir versede kesin olarak bir bilgi yok.

2017-2018 Eğitin ve Öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kilis ve Hatay'da öğrencilerimiz ikinci yarıya başlayamadı. Bir hafat ertelenmiştir. Güvenlik şartları takip edilmektedir. Olumsuz anlamda bir değişiklik olursa bu durum değişir.

Hollanda'nın büyükelçisini çekmesi

(Hollanda'nın açıklamaları, büyükelçi) Hollanda ile Türkiye arasında sorun yeni değil. Diplomatik ilişkiler kesilmemiştir, aynen devam etmektedir. Bizim de orada büyükelçimiz yok, onların da Türkiye'de büyükelçileri yok.

Türkiye daha önce defalarca PYD-YPG terör örgütüne silah vermemeleri konusunda uyarmıştır. Silah ve mühimmat yardımı yaptılar. Türkiye olarak bu silahların Türkiye'ye karşı kullanma olasılıklarının fazla olduğunu her zaman ifade ettik.

Zeytin Dalı Harekatı devam ederken terör örgütleri bunları kullanmaktadır. ABD'nin şuan yaptığı bir silah yardımını biz tespit etmiş değilir. Daha önce Kuzey Irak, Fırat'ın doğusunda bölgedeki PYSD-YPG terör örgütüne ulaşan silahlarınakil ederek ulaştırmaya çalıştıklarını biliyoruz.

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu öncesinde, milli mühendislik ürünü olan PTTMessenger uygulaması ile canlı olarak Hatay'daki Zeytin Dalı Harekat Merkezine bağlandı. Başbakan Binali Yıldırım, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile PTTMessenger uygulaması ile görüştü.